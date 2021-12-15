她學SOD體驗高空性愛！反在飛機上被「頂到昏迷」　男友嚇壞搖不停

▲艾麗結束後在飛機後座自拍，只見她滿臉通紅。（圖／TikTok／camilaelle）



記者王佩翊／編譯

美國佛羅里達一名身材姣好的22歲女模特兒因為嚮往SOD裡的高空性愛，因此特地和男友加入了「高空俱樂部」，並租了一台小飛機。怎知當他們飛到5000英尺（1524公尺）上空時，機內的空調卻突然壞掉，甚至還碰到多次亂流，導致她在和男友激戰時，突然被「震到昏迷」，嚇得男友不斷想要搖醒她。

根據《紐約郵報》報導，美國佛羅里達州一名22歲的女模特兒艾麗（Camila Elle）小有名氣，光是在TikTok上就擁有46.7萬名粉絲。然而日前她卻自爆，嘗試高空性愛一直以來都是她的夢想，因此今年夏天和男友去拉斯維加斯度假時，便將這個活動規劃進行程中。

艾麗和男友最後找到了一間小型私人飛機公司，而該公司則是專門為想要體驗高空性愛的顧客服務。兩人隨後搭上一架飛機，飛機上除了他們兩人外，就只有負責駕駛的飛行員。艾麗直言，小飛機內部空間非常狹窄，甚至只有一張床墊的空間，而他們和駕駛之間也只有一條布簾相隔，即使飛行員戴著降噪耳機，一定還是感覺得到兩人的整個機戰過程。

艾麗因為太興奮，上飛機前喝了點小酒，然而飛機起飛後，空調卻突然壞掉，期間甚至還碰到多次亂流。狂歡的極樂加上酒精、高溫以及顛簸的加乘，卻讓艾麗不堪負荷，在性行為的過程中突然失去意識，直到數秒後才恢復意識。而她的男友更是嚇得當場不知該如何是好，只能不斷地用力搖晃艾麗的身體。

所幸最後艾麗的身體並無大礙，也沒有發生其他危險，她更表示，自己已經迫不急待想要再嘗試一次高空性愛，而她和男友都非常享受這次的經驗。