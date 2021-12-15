唐鳳民主峰會視訊畫面「被消失」　挺台參議員要拜登說清楚





▲唐鳳民主峰會視訊畫面因台灣、中國顏色標註不同，被白宮要求「卡掉畫面」。（圖／翻攝推特）

文／中央社記者江今葉華盛頓14日專電

行政院政務委員唐鳳日前在白宮民主峰會簡報時，因地圖顏色標示問題畫面遭到切換，只剩下聲音。此事在美引發政壇議論，美國參議員盧比歐致函總統拜登要求說明並糾正錯誤。

唐鳳10日在美國「民主峰會」（Summit for Democracy）分組討論場次發言時，因為使用一張將台灣及中國標為不同顏色的地圖，在白宮要求下，唐鳳視訊畫面被剪掉，只剩下聲音。消息人士向路透社表示，在台灣面臨北京當局施以龐大壓力之際，拜登政府邀請台灣出席美國主辦的會議，以示對台灣的支持，然而白宮擔心，會議上出現區分台灣與中國的地圖，可能被視為與華府為避免針對台灣是否為中國一部分而採取的「一個中國」政策立場不一致。

儘管美國國務院事後表示，螢幕共享的「混亂」導致唐鳳視訊畫面「被消失」，是「無心之過」，「我們重視唐鳳數位部長的參與，這凸顯台灣在透明治理、人權和打擊假消息等議題方面的世界級專業」。但此事已在美國政壇引發議論。

反共挺台不遺餘力的盧比歐（Marco Rubio）今天就致函拜登（Joe Biden）要求說明。他在信函中表示，數十年來失敗交往政策表明向北京讓步是片面且徒勞的努力，中國共產黨從不對這類讓步做出回報或約束，或是以其他方式改變其對政治罪行夸夸而談的回應。拜登政府調降台灣與會代表層級的做法，只是再次展現軟弱而非決心，中共仍威脅台灣並抨擊峰會。

他指出，拜登可以全權決定參與峰會的國家與層級，但當拜登有機會為新的國際論壇制訂公平道路規則，因為中共本質沒有參與會議的資格而可以不受北京惡意影響時，拜登仍選擇接納北京的無理要求。台灣應當由透過正式選舉當選的總統蔡英文代表出席峰會。

共和黨籍的盧比歐指出，拜登政府試圖遷就北京的做法，並未在調降台灣代表層級後停止。根據報導唐鳳發表演說時，因為一張將中國與台灣標為不同顏色的地圖，視訊被切斷，「如果屬實，這是對中共的又一次讓步」。

盧比歐在信函中要求拜登政府說明，是誰做出調降台灣代表層級的決定，何時做出這項決定，以及做出決定的背後因素；為何台灣無法像其他國家一樣由國家元首與會；拜登政府計劃採取何種措施以彌補這項錯誤。

同樣為共和黨籍的聯邦參議員科頓（Tom Cotton）昨天接受福斯新聞（Fox News）訪問時談到唐鳳視訊遭到切斷事件時也表示，他認為這並非技術問題，而是拜登政府向北京低頭的例子。美國應當與台灣同在，協助台灣確保自治，維持兩岸現狀。

共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）、聯邦眾議員譚妮（Claudia Tenney）與辛森（Ashley Hinson）等人也在推特上指出美方不應屈服中國，對台灣做審查。