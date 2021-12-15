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40歲男啃老10年！爸每月給1.8萬「不要去找工作」…他吐絕望心聲

辦公室,上班族（示意圖／ETtoday資料照）

▲一名網友因無法適應外界工作環境，在家啃老10年。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／閔文昱報導

疫情關係加上受到整體就業環境影響，近來已陸續出現所謂「躺平族」，越來越多年輕人認為努力得要死要活，生活也不會比較好，於是選擇在家當啃老族，不過一名即將邁入40歲的網友表示，爸爸因為擔心他，每個月都會給他生活費當啃老族，但這樣的人生「跟爛泥一樣」，句句透露面對生活的無奈，引發熱議。

一名男網友日前在Dcard以「當啃老族已經10年了」為題發文表示，他是草莓族，不管做什麼工作都做不久，最長的一份工作也只做了2年左右就離職了，所幸家裡經濟能力算是過得去，爸爸因為擔心他，所以乾脆每個月給1萬8000元的生活費，「叫我不要工作，在家裡就好。」

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原PO透露，今年他39歲，明年就要40歲了，這幾年其實也有想出去找工作，但都斷斷續續的做幾個月就離職了，而他的爸爸也說，家裡有房有車，等老人家過世之後就是他的，「叫我不要再出去找工作，反正也適應不良。」

▲電腦工程師,程式設計,工程師,軟體設計,資訊工程,資工。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO指出，這樣的生活當然也過得下去，吃住都是在家裡，偶爾想放鬆就拿生活費出去玩，「但是這樣的日子真的很廢，同學好幾個都已經工作10幾年當主管當經理，還有自己創業的，可是我永遠都是一個廢物啃老族。」他感嘆，這樣度過一輩子「真的太垃圾了」，可是不管做甚麼工作都是適應不良，討厭被管，老闆唸幾句話就一定要頂嘴回去，「人生是不是跟爛泥一樣」。

文章一曝光，許多網友紛紛留言，「啃老本身不是問題，問題是孤獨，到老還是自己一個人沒啥朋友，然後還會失去人生意義，漸漸失去時間概念，反正每天都是一樣，還會浪費人生最關鍵最健康的20年」、「你花了10年尋找問題，再花10年發現問題，現在你發現了但也不用擔心了，木已成舟」、「人不是一定要有工作才有意義，你也可以接案or經營網路事業之類，有個愛你的爸爸很幸福」。

事實上，實況主網紅「國動」張葦航就曾經透露一個啃老「訣竅」，「啃老的訣竅就是你要輕輕地啃，慢慢地啃才能啃得長久啊。」國動指出，有些社會案件就是因為啃得太大力了，要啃老之前必須先調整好自己的態度，偶爾可以出去吃個大餐，但平常就吃家裡煮的或附近滷肉飯。

國動也強調，啃老一定要打電動，因為打電動很殺時間，只要不花太多錢加上沈迷電動，日常花費就會變得極低，「這樣子你就可以從20歲啃到80歲，你老爸都不會破產」。

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