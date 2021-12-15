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螢幕驚見「一顆牙」　出現原因曝光！她刪不掉崩潰求救

一名網友的電腦螢幕突然出現一顆牙齒。（圖∕翻攝自Dcard）

▲一名網友的電腦螢幕突然出現一顆牙齒。（圖／翻攝自Dcard，下同）

圖、文／CTWANT

「電腦螢幕跑出一顆牙齒」，這看似電影般的情節，居然在現實生活中真實上演。一名女網友日前在網路論壇「Dcard」發文求救，表示自己朋友的電影螢幕不知為何出現一顆牙齒，而且不管開什麼軟體都沒辦法蓋掉，只好上網求救，只不過網友們看到原PO的截圖後卻都差點「笑掉大牙」。

牙齒怎麼樣都刪不到，讓原PO與朋友感到崩潰。（圖∕翻攝自Dcard）

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▲牙齒怎麼樣都刪不到，讓原PO與朋友感到崩潰。

原PO表示，她朋友用PhotoShop軟體在幫牙齒做去背的時候，「突然跑出一顆怎麼刪都刪不掉的牙齒」，不論開什麼軟體或是直接點選它，牙齒都還在上面，這讓原PO驚慌問道：「請問該如何把它弄掉？我朋友不想跟牙齒相處一輩子！」 並曬出多張截圖證明真的有顆牙齒「黏」在朋友的電腦螢幕上。

原PO表示，朋友在操作PS時螢幕突然多出這顆牙齒。（圖∕翻攝自Dcard）

▲原PO表示，朋友在操作PS時螢幕突然多出這顆牙齒。

貼文一曝光，不少網友立刻就被笑翻，「妳確定妳朋友不是拿一顆真的牙齒貼在螢幕上嗎？」、「笑死，這真的笑爆」、「好久沒看到這麼幽默的東西」、「荒謬到笑出來哈哈哈」、「這牙齒好有靈魂」。還有網友直呼：「這好靈異⋯」、「半夜打開我會嚇到」、「會不會到明天直接變成一整排牙齒」。

不過還是有認真的網友提出解決方案，表示：「重開機」、「重開治百病」、「再不行就重灌。」而原PO事後也有更新結局，表示：「後來莫名其妙消失了！」原PO透露，朋友告訴她說牙齒過一陣子後自己就消失了，雖然感到有夠荒謬，但原PO還開玩笑的說牙齒消失「有夠可惜」。

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