婆婆討「一半年終」！媳婦求助丈夫　神回答驚呆網：你老公是豬嗎

▲婆婆要求「交出一半年終」，媳婦傻眼求助老公，回答讓網友驚呆了。（圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／趙蔡州報導

婆媳相處問題真的是千古難題。一名女網友在爆料公社App表示，她剛跟老公結婚不到一年，還不太清楚婆家的生活習慣，直到幾天前突然收到婆婆告知，年終獎金必須分婆婆一半，她事後立刻追問老公，不料老公竟說「大嫂也一樣」，讓他相當崩潰，直呼「我真的只能給嗎？」

原PO說，她跟老公結婚不到一年，婚前有先跟老公協商，結婚後先住在婆婆家裡，等到存夠錢能買房後，再搬家，所以她跟老公2人目前每個月都會給婆婆1.2萬生活費，「直到幾天前，婆婆跟我說，年終獎金要拿給她一半」，讓她相當震驚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她目前已懷孕5個月，如果未來獎金都要分婆婆一半，可能永遠都無法搬家，她事後趕緊詢問老公，老公卻說「大嫂以前有上班時也會給」，但她認為「大哥一家四口住在婆婆家，每個月給12000，他們夫妻2人一樣給12000，已經很不公平了，竟然連年終也要拿出來，想出去租房子先生又不肯，所以我只能給了嗎？」

其他網友看了文章後表示，「如果怕家裡氣氛太糟，不要跟說年終領多少，隨意給一點就好」、「為什麼要給，婆婆自己沒上班嗎」、「不要太傻，錢要留著坐月子還有買嬰兒用品，孩子生完花費很多」、「你婆婆真敢」、「憑什麼給啊，你老公是豬嗎」、「孝親費本來就是看能力給，逼給是什麼意思」。

原PO後來也在下方留言處補充，「老公說他們家都這樣，大哥賺得錢比較多，每年繳的一半年終，都比我們夫妻加起來還多，所以要我不要計較，而大嫂以前有上班時，也被這樣要求的」、「但突然被這樣要求，我心裡覺得有點不舒服」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘