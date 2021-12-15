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這行業年終破2億！　同行證實2條件可領到「僅少數人有」

記者黃翊婷／綜合報導

年底將近，不少人都開始期待年終獎金公布，中國上海一名網友聲稱，同事的同班同學在做量化，今年年終高達人民幣5000萬元（約新台幣2.1億元），驚呆許多網友。有業界人士透露，要拿到這樣的年終其實是有可能的，但必須符合2個條件，分別是規模要夠大且當事人是核心員工，也就是說，只有少數人才領得到。

1行業年終獎金破2億，業界證實「僅少數人領得到」。（圖／翻攝自微博／觀察者網）

▲這張對話截圖掀起中國網友熱議。（圖／翻攝自微博／觀察者網

微博近日流傳一張對話截圖，一名來自上海的網友在聊天時向朋友透露，「我同事的同班同學，搞量化，今年獎金人民幣5000萬以上，投行low死了」，對方則回覆「今年量化爆表了」。消息傳開後掀起網友熱議，有人覺得年終超過人民幣5000萬元太扯，也有人覺得這是有可能的。

根據《每日經濟新聞》報導，一名百億量化私募人士透露，年終拿到這個數字是有可能的，但應該只有1、2家做得到；另一名頂級量化私募人士也表示，按照今年量化私募的規模和業績來看，在頂級量化私募機構中確實有可能，不過，只有核心員工才拿得到，「在規模足夠大的情況下，假如某頭部量化私募的自營盤規模為人民幣500億元，核心投研員工的模型提升整體策略收益，若提升1個點，收益就會增加人民幣5億元，分10％給團隊中的核心員工，也就是人民幣5000萬元。」

▲▼股市。（圖／CFP）

▲網友解釋量化私募就是幫忙炒股。（示意圖／CFP）

許多網友看完業界人士的說法，還是覺得很扯，並紛紛留言感嘆，「還是割韭菜賺錢啊」、「把稅繳了就行」、「金融虛業的繁榮，背後是多少辛勤打工人微薄薪水供養出來的」、「什麼時候我們搞科研的一線人員也能發年終，不要多，人民幣2萬元就行」。

也有網友好奇提問，所謂的量化私募到底是什麼行業；其他網友熱心解釋，「大概就是用電腦自動炒股票的意思，快速買賣賺韭菜錢」、「就是幫忙炒股的，和基金經理類似」。

據了解，量化交易起源於1970年代，與人為交易最大的差異在於模型應用，法國人Jules Regnault是最早使用量化方式來研究股票漲跌規律的人。而量化私募就是採用量化投資策略的私募基金，透過數字模型和電腦技術進出操作的私募基金投資策略。

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