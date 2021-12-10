與婆家「三觀不合」！她論及婚嫁秒後悔　崩潰：是否不該結？

▲原PO到論及婚嫁時，才發現與婆家「三觀不合」。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

談戀愛是兩人的事，但要結婚了才發現兩家三觀不合，該怎麼辦？近期有位女網友在《匿名公社》表示，自己跟男友已經論及婚嫁，但沒想到雙方家人接觸的越多，不合的事情就越多，這讓她崩潰，「這婚是不是不該結？」

原PO表示，交往期間跟男友家人都只在節日或生日聚餐才會見面，但現在已經論及婚嫁了，許多事項都開始討論，雙方家人才有比較密集的接觸，沒想到卻讓她越來越崩潰。原PO舉例，像是自己想要只請家人好友的小型婚宴，對方父母卻希望宴請很多他們的朋友、鄰居和所有親戚，還希望女方幫忙出一半的酒席錢，以及「我爸媽提出要有聘金」，男友媽媽竟然就要原PO跟男友在買房搬出去前，每個月收2萬的房租，「而且不讓我們在外租房」。

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原PO繼續說道，因為自己是獨生女，「我希望過年時，在兩邊長輩的家輪流吃年夜飯」，卻被男友媽媽直接打槍「這種事不行」，種種不合的事情讓原PO越想越不對，明明跟男朋友穩定交往三年半，好不容易要牽手走向另一個人生階段，「我卻開始懷疑，這場婚姻是不是一個錯誤」。

貼文一出，網友們紛紛表示，「好好溝通，真不行就2邊都不要配合沒關係，重點是你們2個人」，「結婚本就是兩個家庭的磨合，磨合一定會產生很多問題」，「婚前已經感覺不妥，就千萬不要硬結婚」，「什麼都媽媽說，是男友媽媽打算要改嫁嗎？好奇這過程中男友究竟扮演著什麼角色」，「我看到女方要幫忙出男方一半酒席錢時覺得很扯了，別結婚了！就一直保持現狀吧！不然結了又離很浪費錢」引起討論。