才結婚一星期！她被使喚「家事全包」...氣炸：婆婆說是我責任

▲原PO不滿婆家的家事都她一人全包。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

婆媳關係是千古難題，當女人嫁進夫家時，難道就要包下全部的家事嗎？一位女網友在《匿名公社》抱怨，自己才結婚一星期，卻開始被使喚，婆婆甚至說出「家事是媳婦的責任」，讓她簡直快氣炸！

原PO表示，自己嫁進夫家後，所有的家事「洗碗、洗衣、掃地和拖地等，全都我一人負責」，早晚還要買菜煮飯，婆婆也直言，「家事是媳婦的責任」，並說明這就是他們家媳婦的規定，這讓原PO相當傻眼，「婚前我完全不知道」老公也沒說過要做這些事情。

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原PO繼續說道，自己才結婚一個星期，有天早上老公上班後，「就被婆婆叫起床，跟我說了這些家規」公公還在一旁附和「不要以為國外回來的，就不用做家事」，這讓原PO氣炸，「我不是不做，而是認為要分工合作啊」。

貼文一出，網友們紛紛表示，「這個問題請跟老公溝通後，由老公去跟自己媽媽協調，如果妳的老公不是豬隊友！時代不同，家事不再是只有妻子事情，應該是夫妻共同的事情」，「能搬出去就快搬，不然就叫老公去溝通，他如果不願意，反正才登記沒多久，再去一趟離婚登記吧」，「如果婚前妳老公完全沒跟你說過這點，那真的很不負責任」，「這婆婆的觀念，說不定小孩生不出男的還會怪罪在妳頭上」。