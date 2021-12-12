左撇子也被嫌！媽罵兒子女友「沒禮貌又噁心」：我是看在她家有錢

▲左撇子竟然也會惹到男友媽。（圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

一位媽媽抱怨，就讀大學的兒子常常帶女友回家住，幾乎每周都會出現，最近她開始看不順眼，因為兒子女友不愛吃青菜，「而且還是個左撇子」，看到長輩也不會主動打招呼，「要不是看在她家有錢，我才不會讓她跟我兒子交往。」結果這篇抱怨文隨即掀起網友熱議。

這位媽媽在「靠北婆婆2.0」匿名表示，兒子女友幾乎每周都會來家裡住，之前暑假更是天天來，而且還沒讓自己家人知道，原本她沒有很在意，但久而久之開始看對方不順眼，像是「小兒子的壞習慣是不吃青菜，但這個女的也不吃青菜，每次問都給我撒謊說有吃有吃」，且對方是個左撇子又更扣分，有時候還會偷拿兒子給的孝親費，「不知道她家裡怎麼教的，要不是看在她家有錢，我才不會讓她跟我兒子交往。」

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▲受不了兒子女友，PO文抱怨反被洗臉。（圖／翻攝自靠北婆婆2.0）



原PO接著表示，兒子女友還很沒禮貌，「看到人也是不打招呼，要人家先講才會回個幾句，有時候我講話她也愛理不理的」，每當聊到她大兒子的老婆，對方馬上開啟話匣子，瘋狂抱怨準大嫂有多難相處，對於這種毫不掩飾的批評原PO實在難以苟同，「我反而很喜歡我的大媳婦，很有禮貌又客氣、貼心，也是我的小兒子沒有教育好，小兒子非常不聽話，搞得我只能接受這種噁心的人。」

網友看完反而一面倒幫兒子女友說話，「文章描述好很難嗎？左撇子跟這些事情有什麼關係」、「我有看到重點…『她家有錢～』其他都是廢話」、「我也不知道你爸媽怎麼教你的，把你教得如此自命不凡，可以這樣到處鄙視別人」、「看完之後，完全沒有覺得誰對的感覺，反而覺得你們兩個都不是什麼好東西，但文章很讓人困惑，女生家很有錢但來抽你孝親費？」、「阿姨都說了看中她家有錢，那就要忍受人家的公主病啊。」