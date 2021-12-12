年輕人妻丟內褲「婆婆回收送人穿」　勸阻竟被罵翻：日子過很爽

▲人妻定期把內衣丟掉，結果每次都被婆婆撿回來送人...（示意圖／pixabay）

網搜小組／柯沛辰報導

婆媳問題百百種，一名女網友就抱怨，她定期會淘汰貼身內衣，但婆婆只要看到，都會把內衣從垃圾桶撿回來，然後洗過再利用，甚至送人穿，讓她感到既尷尬又不舒服。為此，老公一度代為溝通，卻被婆婆訓斥「不節儉」、「日子過太爽」。

原PO在臉書粉專「靠北婆婆2.0」發文指出，她每半年淘汰一次胸罩、內褲等貼身衣物，不料近期發現，每次丟進垃圾桶的舊衣物，都會莫名其妙出現在曬衣場。原來，婆婆都會偷偷把內衣撿回去，重新洗過再利用，起初被抓包還裝傻「喔...以為是新的」，讓她崩潰在內心吐槽「到底誰會把新內衣丟掉？」

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原PO說，她向老公抱怨後，老公也提醒婆婆不要再把內衣撿回來，但同樣的狀況一二再再而三的發生，最後老公也受不了，直接問原因，婆婆竟然回答「看起來很新，洗一洗可以送人穿」，還歇斯底里駁斥「你們日子過很爽」、「不懂節儉！」讓她聽完崩潰直呼，只是不想讓別人穿自己穿過的內衣，「難道丟私人衣物也有錯嗎？」

▲人妻崩潰表示，她真的不想讓別人穿自己穿過的內褲...（示意圖／PEXELS）

許多網友看完紛紛回應，「可能妳婆婆自己想穿」、「內衣褲私密物不適合送人，舊衣回收也呼籲不要給」、「看了大家都留言發現，原來每個婆婆都會翻垃圾」、「婆婆想上網賣原味內衣褲一件$5000，妳壞了她的好事」，也有人提出解方「下次建議直接把它剪斷」、「這種講不聽，建議妳要直接剪壞」、「我丟掉時都會剪一剪，保護自己也保護別人」。

另外，貼文還釣出不少同樣情況的苦主，「我婆婆也很愛『妳丟我撿』，我丟掉，她也會說我奢侈」、「我家婆婆是會撿人家用過的奶嘴、收納袋或人家穿過衣服」、「我公公更嚴重，你丟什麼他撿什麼，所以我現在都自己去垃圾車丟，不然東西永遠丟不掉」、「我們家的是：把我丟掉的小孩衣服再包成禮物，送回給小孩」、「自己拿去外面丟，不然可是丟什麼都會自動回來的，這就是婆婆厲害的地方」引發討論。

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