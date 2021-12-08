下肢是人體第二顆心臟！醫曝「一招」讓血液循環更順暢

【企劃特輯】

下肢是人體第二個心臟，當腿部的血液要回流到心臟的時候，需要靠肌肉及周邊血管的收縮，來擠壓下肢靜脈裡的血液，使其能夠回流。然而現代人出門，用車代步是稀鬆平常的事，出入的地方如果有電梯，就不會走樓梯，再加上久坐、運動時間過少，就很容易讓下肢血液循環不佳，出現下肢腫脹、腳底冰冷或靜脈曲張等情形。

醫師表示，其實有8成的下肢急性血栓都是來自心臟，所以如果下肢血管堵塞了，其實就代表心血管是不健康的狀態，除了平常多運動、多走路外，搭配今年紅遍全球的黑科技產品「PP石墨烯懶人塑崩褲」，能夠讓身體達到「微循環」的感受，只要下肢循環顧好了，身體其他地方的血液循環也會跟著變好，等於讓全身都健康！

全世界都在Buy的超強神褲 擺脫你的冰棒腳

PP石墨烯懶人塑崩褲除了獲得百位網紅大力推薦外，更由藝人林美秀、吳淡如雙天后代言加持，根據統計台灣女性每14個人就有1人購買過，更有95%消費者願意回購；百分百由台灣製造開發，石墨烯產生的高能量遠紅外線波能夠幫助身體蓄熱保暖、提升血液循環，不僅柔軟親膚、舒適快乾、透氣排汗之外，超強的塑型力穿上立即有感，讓你春夏舒適，而秋冬將會成為最暖的救援！

▲石墨烯能讓身體達到「微循環」的感受，可提升血液循環、蓄熱升溫、提升代謝力。【官網經典黑優惠組】

全新HSG石墨烯 身體蓄熱升溫達到「微循環」

業者將諾貝爾獎背書的石墨烯材料導入紡織布料中，石墨烯是一種最輕薄堅固的航太材料，強度是鋼的200倍，熱傳導的速度更是銅的13倍；而石墨烯第一品牌「PP波瑟楓妮」的石墨烯懶人塑崩褲，是唯一使用「HSG超導石墨稀」的領導者，將石墨烯原礦經由「獨家剝離法」處理成奈米粉後，再把它抽取成絲織入紗線之中，擁有高穿透的特色，能達到透氣、蓄熱升溫但卻不悶熱的效果，讓身體處在「微循環」的狀態；無論妳是久站久坐、還是下半身循環較差都可以改善，全新HSG石墨烯超導功能讓這款褲子超有感！

▲石墨烯從原礦處理成奈米粉後，再變成HSG超導石墨烯，擁有高穿透的特色，達到透氣、蓄熱升溫但卻不悶熱的效果。【momo購物網 獨家色橄欖綠、經典黑任選2件組】

不只365天都能穿 彈力極佳各種身形都百搭

PP石墨烯懶人塑崩褲不僅春夏秋冬、任何場合天天都能穿，更讓你一件走天下！業者引進價值千萬的特殊紡織機台，採用「獨家塑崩織法」，具有極佳彈性，S~2XL都穿的下，One Size讓姐妹們不再擔心買錯或者尺寸不合還要換貨的問題，只有一個尺寸才是正宗石墨烯第一品牌！

▲台灣廠商引用價值千萬的特殊紡織機台的塑崩織法，開發製造「PP石墨烯塑崩褲」。

同時，因為彈力好，PP石墨烯懶人塑崩褲舒適型布料，完美包覆下半身卻不緊繃，把惱人的小肉肉通通藏起來，寬版的褲頭，可把小腹收平、保暖腹部，溢出來的大腿肉，也能透過流線型的剪裁，修飾腿部線條，讓小屁屁Up Up，達到雕塑身型的效果，不論是當作內搭褲，或者健身運動時穿著，皆能顯現個人品味與魅力，時尚又百搭！

▲「石墨烯塑崩褲」流線型的剪裁，能修飾腿部線條、提臀，達到雕塑身型的效果。

林美秀＆吳淡如合體雙代言

全球首款「石墨烯懶人塑崩褲」哪裡買？

●官網經典黑優惠組：https://ppweb.tw/aj76w

●momo購物網 獨家色橄欖綠、經典黑任選2件組：https://chshop.work/ZWgGm

●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

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●PP石墨烯官方諮詢專線：080-000-5199、0800-520-367

https://youtu.be/q5ccCU7RmGY