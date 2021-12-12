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林美秀被打入冷宮還笑得出來？原來是因為「它」

▲▼林美秀被打入冷宮還笑得出來？原來是因為「它」。（圖／業者提供）

▲吳淡如扮宮女、林美秀飾妃子發揮廣告創意大推冷宮神器。

【企劃特輯】

宜蘭同鄉的吳淡如、林美秀堪稱廣告代言的票房保證；今年兩人首度合體代言石墨烯塑崩褲，短短半年不到，就大賣十多萬條，是下半年超高人氣的新品，甚至帶起一波「石墨烯概念股」話題。今年冬天，品牌又推出進化版的「第二代超導石墨烯毯被」，兩大天后再度合體，廣告片以電影規格拍攝，十分吸睛。

吳淡如扮宮女 林美秀飾妃子
廣告創意 展現石墨烯毯被功能

這次電視廣告、兩人戲魂大爆發，吳淡如扮宮女、林美秀飾妃子；廣告中，妃子被皇上打入冷宮，冷宮偏僻且寒冷，沒有暖爐讓妃子感到懊惱，還好服侍已久的宮女知道妃子怕冷，先在宮外買了「寶被」超導石墨烯毯被給妃子的橋段，讓妃子笑說：冷宮也沒多冷嘛！也藉此帶出「PP超導石墨烯毯被」的超強抗寒功能。

▲▼林美秀被打入冷宮還笑得出來？原來是因為「它」。（圖／業者提供）

▲吳淡如扮宮女、林美秀飾妃子，廣告創意展現「超導石墨烯毯被」功能。【官網2入超值組】

從代言變粉絲 「超導被」蓄熱升溫不插電如同天然暖爐

變成「石墨烯控」的林美秀也分享：「當工作忙、壓力大時，躺在床上翻來覆去都睡不著，但自從用了PP超導石墨烯毯被後，真的非常舒服，每天都能一覺到天亮！」。吳淡如也提到：「PP超導石墨烯毯被，像是天然暖爐，蓄熱升溫不需要插電、蓋在身上就能馬上升溫，不但安全、還能幫你省下電費的帳單。」

冬夜保暖好物 輕薄兼具蓄熱升溫、助循環

「PP石墨烯超導被」有獨特的HSG蜂巢式石墨烯結構，透過獨家「剝離法」製成，把石墨烯原礦剝離至微米級大小再織入紗線中，百分之百保留石墨烯的超導特性；從表面到裡被，總共有四層石墨烯材質，還在棉被裡加入「超導布」，讓功能大躍進，因石墨烯材質有很好的導熱、蓄熱且加速循環功能，可進一步帶動血流量、血流速，不用插電，就能達到「微循環」的效果，更勝過去遠紅外線毯被的效果，厚度只有冬被的1/3，輕薄、服貼外，好收納不占空間，相當適合現代人的居住空間，被專業人士稱為「體內動能毯」。

▲▼林美秀被打入冷宮還笑得出來？原來是因為「它」。（圖／業者提供）

▲「PP超導石墨烯毯被」有四層石墨烯材質，還加入「超導布」，讓導熱、蓄熱的效果更加提升。
【EHS 東森購物 限時特惠組】

▲▼林美秀被打入冷宮還笑得出來？原來是因為「它」。（圖／業者提供）

▲PP「第二代超導石墨烯毯被」運用獨家「剝離法」製作，讓石墨烯永久嵌入棉布纖維中。

低階石墨烯被　水洗後就無效
正牌石墨烯被　購買撇步照過來

由於石墨烯材質正熱，坊間各種品牌林立，專家提醒，選購時有秘訣，首先「認明公證單位認證」，PP超導石墨烯毯被經過國內權威認證單位TTRI紡織研究所檢測，除了確定有石墨烯外，紅外線放射率達92%；蓋上之後，可以增加血流量19.8%、血流速20.4%、皮膚可瞬時升溫達近三度。第二「獨家剝離法」製作，確保石墨烯水洗不失效，因市面上品質不佳的石墨烯棉被，放入洗衣機清洗之後，石墨烯就會大量流失，變成一條普通的棉被，有的甚至只要靜置，石墨烯材質就會流失，而透過特殊技術製成的「PP超導石墨烯毯被」，能讓石墨烯緊緊的嵌入棉布纖維中，永久有效。最後，專家提醒，石墨烯原料具有一定價值，選購時勿貪小便宜，買到售價過低的石墨烯產品，必須要慎選領導品牌才有保障！

▲▼林美秀被打入冷宮還笑得出來？原來是因為「它」。（圖／業者提供）

▲消費者在選購的時候，要以效果導向為主，不要被低價混淆，不要以為石墨烯棉被的效果都一樣！

林美秀＆吳淡如合體雙代言
禦寒神物「超導石墨烯毯被」哪裡買？
●官網2入超值組：https://ppweb.tw/aj76K
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●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●PP石墨烯官方諮詢專線：080-000-5199、0800-520-367

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