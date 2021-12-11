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瘦身黑科技！董至成靠「它」腰圍縮小一大圈

▲▼瘦身,黑科技,董至成,石墨烯,腰夾,運動。（圖／品牌提供）

【企劃特輯】

氣溫驟降，難免比平常多吃很多，因為人類是恆溫動物，身體會跟著環境調節溫度，到了冬天，人體為了保持一定的體溫，會消耗體內更多的能量並加速新陳代謝，而這過程便會令我們飢餓感增加，這功能就如雙刃劍，令我們飢餓的同時，也會消耗更多能量，變相另減脂效果會比夏天時好，所以秋冬其實是減肥的好時機；且現在瘦身「黑科技」越來越厲害，今年不但有業者研發出「石墨烯瘦身腰帶」，配戴四週、腰圍可以縮三吋，早已熱銷十萬條，現在全新第二代「PP石墨烯腰夾」，更增加了對腰部穴位加壓的「彈力磁石條」，讓腰夾有了全新的突破！

腰夾界的「超級神器」一個月腰圍縮一圈
藝人董至成近日臉書發文表示，自己年紀越大越容易感到腰痠背痛，久站腰就酸、久坐不容易起身，還有肚子太大造成運動的不方便及一下子就全身痠痛，但自從戴了「PP石墨烯腰夾」，緩解了他腰部許多問題，且石墨烯能產生高遠紅外線共振，能蓄熱升溫、提升循環代謝，除了在運動時能幫助燃脂，冬天也很適合穿戴，甚至戴不到一個月，腰圍整整小了一大圈，大讚不愧是腰夾界的「超級神器」！

▲▼瘦身,黑科技,董至成,石墨烯,腰夾,運動。（圖／品牌提供）
▲董至成戴了「PP石墨烯腰夾」，緩解腰部許多問題以及腰圍縮小一大圈。【官方優惠組】

▲▼瘦身,黑科技,董至成,石墨烯,腰夾,運動。（圖／品牌提供）
▲董至成扮成董月花配戴「PP石墨烯腰夾」，就算下腰也難不倒他。【momo購物網石墨烯腰夾】

預防運動傷害　配戴二十鐘　效果等同慢跑一小時
現在健身風氣盛行下，許多人會上健身房追求更完美、更健康的體態。然而在自己肌力尚未成長、動作基礎還沒完全掌握的情況下，很有可能會因此而受傷；也有許多民眾因上班長期久坐、久站，腰背長時間保持一個姿勢、運動量不足，就會容易出現腰痠背痛的現象，這時腰夾就成了預防運動傷害、舒緩與支撐下背部的肌肉最好的裝備；石墨烯界的領航者「PP波瑟楓妮」開發的特殊腰帶，所使用的材質是全新的「HSG石墨烯」材料，它在導熱循環方面，超越目前已知的其它所有材料，試驗中：只要配戴三分鐘以上，石墨烯能量就能產生熱能，穿透皮下燃燒脂肪，達到快速爆汗、循環的效果，配戴20分鐘以上消耗的卡路里相當於慢跑1小時的效果，能夠幫助運動效率更加倍、提升血液循環、有效改善腰痠背痛、腳麻等問題，現在許多企業都紛紛搶買這款黑科技「石墨烯腰夾」。
▲▼瘦身,黑科技,董至成,石墨烯,腰夾,運動。（圖／品牌提供）

▲部落客靠著穿戴「石墨烯腰夾」，能夠預防運動傷害以及鞏固核心，穩定地完成訓練。

▲▼瘦身,黑科技,董至成,石墨烯,腰夾,運動。（圖／品牌提供）

▲許多企業都紛紛搶買這款黑科技「石墨烯腰夾」。

石墨烯能提升循環代謝　不怕天冷也能達成持續運動、燃燒脂肪的效果
關於「石墨烯」這個21世紀最受矚目的材料，在經過諾貝爾物理學獎的認證後立刻以黑馬之姿在全世界一炮而紅，成為各產業搶著使用的黑科技！它在各領域都被積極運用，更開啟了醫療保健的新紀元！因為石墨烯具有高傳導性，導熱性、導電性、韌性都極佳，當這個成份放進「腰夾」時，就能夠啟動高遠紅外線產生共振，提升循環代謝，就連冬天也不怕冷，對需要護腰、護脊椎的人來說是保健救星；一般人在日常生活中透過石墨烯幫助達成持續運動、燃燒脂肪的效果！

超能石墨烯Ｘ彈力磁石條　加速腰腹脂肪代謝　全新2.0版本效果更全面
醫療級的石墨烯腰帶可以帶來的高遠紅外線共振、提升循環代謝外，降低發炎疼痛、減緩婦科問題，應用治療的效果非常優異廣泛；加速腰腹部的脂肪消耗代謝，使用4~12周的患者，腰圍平均縮小了三吋，針對腰腹部肥胖者，有很好的減重瘦身的效果。另外，針對22種一般常見的腰腹疾病量身打造，加上對腰部穴位加壓的「彈力磁石條」，透過對應腰部穴位加壓後與石墨烯效果加乘後，高能量微電流釋放負離子，達到「熱灸電療」的效果，能讓腰部得到舒緩，效果更全面，堪稱「腰夾界超強神器」！

▲▼瘦身,黑科技,董至成,石墨烯,腰夾,運動。（圖／品牌提供）

▲石墨烯的高遠紅外線共振、提升循環代謝外，加上對腰部穴位加壓的「彈力磁石條」堪稱腰夾界超強神器。

▲▼瘦身,黑科技,董至成,石墨烯,腰夾,運動。（圖／品牌提供）

▲這款石墨烯腰夾擁有多種功能，藝人貝蒂、高群與部落客使用後都相當推薦。

「石墨烯X磁石」全新2.0版本石墨烯腰夾哪裡買？
●官方優惠組：https://ppweb.tw/aj76G
※五倍券官網貨到付款也可使用唷！
●momo購物網石墨烯腰夾：https://chshop.work/qrb9v
●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store
●客服電話：0800-200-173、0800-520-367
●LINE 官方帳號：https://lin.ee/B8OLeq1
https://youtu.be/ijx6-cCpmNc

►為何冷天也不用蓋被子！

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瘦身黑科技董至成石墨烯腰夾運動

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