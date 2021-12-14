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被醫生宣告「剩2年壽命」　夏沂汾6年陶藝高峰⋯到死前都在創作

▲▼陶藝藝術家夏沂汾（Evan Shaw）生前作品，將於寶吉祥藝術中心展出。（圖／寶吉祥藝術中心提供）

▲陶藝藝術家夏沂汾（Evan Shaw）在生命最後6年，達到創作高峰，而他的生前作品，將於寶吉祥藝術中心展出。（圖／寶吉祥藝術中心提供）

記者林育綾／綜合報導

陶藝藝術家夏沂汾（Evan Shaw）在2018年病逝，不過他在2012年時，就被醫生宣判「最多只剩2到3年壽命」；此後6年，他迎來創作高峰，直到去世前，都專注投身於陶藝創作。如今他的作品將在12月18日到明年2月12日於台北「寶吉祥藝術中心」展出「Birth in Fire」展覽。

Evan Shaw (1952-2018) 中文名字夏沂汾，生於美國紐約，由於祖父Melton Summers曾於清末民初來到中國，任職於北京郵務局，使他從小就耳濡目染漢文化，熱衷於藝術，長大後的他離開美國，像祖父一樣遊歷亞洲，1988年造訪16國後「選擇定居台灣」，與妻子在台北永康街一起經營茶館，也因為接觸茶器、喜歡喝茶而開始了陶藝的創作。

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因為年輕時遠離家鄉、尋找生命存在的意義，累積了遊歷世界的經驗，造就他看待事物、陶藝的角度很不同，往往看重自己的精神面向，以及當下的直覺感受，不會過多著墨於外觀和造型。尤其在今日的藝術，精神創作的作品十分稀有，他總是心無旁騖，不受外界所影響，與大自然、柴窯一起共同創作。

Evan製陶採用未經石粒淘選的苗栗土、金門土等臺灣原礦土，徒手塑形後，使用落灰豐富的杉、松等硬木為柴火燒製。有別於多數柴燒陶的天數 (5天)，他以攝氏1300度高溫持續投柴燒陶「7到14天」，逼出土中的礦元素，與窯中的高溫柴灰結合，讓陶器粗獷的外表產生天然豐富的釉色；如神秘的紫金光、黃金色、紅銅斑及無法折光的黑色等。

此外，柴燒的火痕會直接烙印在坯體上，而向火與背火面則讓坯體產生色澤上的差異變化，這些絕無僅有的藝術性，進一步成就了他的陶藝。

▲▼陶藝藝術家夏沂汾（Evan Shaw）生前作品，將於寶吉祥藝術中心展出。（圖／寶吉祥藝術中心提供）

▲夏沂汾（Evan Shaw）的陶藝作品是與窯共創的藝術。（圖／寶吉祥藝術中心提供）

2011年一場病改變了他的生命，因病由妻子陪同求見藏傳佛教仁欽多吉仁波切，仁波切知道他對陶藝創作產生了瓶頸，因而以寶吉祥集團名義，向他訂了100個大茶甕，並要求Evan堅持用手拉坯和柴燒的方式製作。

Evan原想拒絕，因為沒有信心和體力去完成；不過當時仁波切很堅定地告訴他，他一定做得到，並預付了這100個甕的款項給他。半年後，上百個茶甕順利完成且效果很好，原以為是不可能的任務， 卻在此看到自己在陶藝上創造的新天地。

而在2012年，醫生宣布Evan肝硬化末期「最長只有2到3年壽命」，一開始他發現自己對生命的無常無法面對，也失去創作的動力；在茫然時，仁欽多吉仁波切也以佛法安住他的生命，接納他為弟子，更在上師的與教導下，豁達地面對生命的無常，心態上的轉變，讓他創作靈感如泉湧，往後6年是他生命的創作高峰，直到去世前，他都專注投身於陶藝創作。

此次展覽「Birth in Fire」除了精選Evan過去的作品外，也向各私人藏家借出展覽，作品件件珍稀、重現於觀眾眼前。寶吉祥藝術中心表示，期待藉由Evan的陶藝和他獨特、堅毅的創作精神，為觀眾帶來截然不同的陶藝藝術和除舊佈新的新生感。

▲▼陶藝藝術家夏沂汾（Evan Shaw）生前作品，將於寶吉祥藝術中心展出。（圖／寶吉祥藝術中心提供）

▲陶藝藝術家夏沂汾（Evan Shaw）生前作品，將於寶吉祥藝術中心展出。（圖／寶吉祥藝術中心提供）

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