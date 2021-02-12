鋼彈+唐三彩！他把東西文化融合創造新陶藝　遺憾父親看不到

▲鋼彈變成陶藝題材，創意新融合。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑／台北報導

創意十足的工藝家鞏文宜，對陶藝有濃厚的興趣，從台南藝術大學研究所畢業後，到大學任教。找了一群志趣相投的同好，有學生、老師，創立陶藝工作室，大家不同想法激盪出各種火花，讓陶藝不再只是傳統陶藝，加入中西方各種元素，創造出不一樣的陶藝作品。

鞏文宜創作題材不侷限在花瓶、碗盤這些傳統產品，他想起在國中時期，對八家將臉譜彩繪好奇，跟著陣頭學習彩繪，同時他也喜歡蒐集鋼鐵人模型。這些經歷讓他在創作時，想著八家將與鋼鐵人，象徵神明加持及科技輔助後，都擁有不壞之身，如果將東方宗教文化，與西方電影文化造形做結合，這就是一種衝突與對立產生，因此他突發奇想地把八家將臉譜彩繪在鋼鐵人的頭盔上，讓整個創作呈現出相當有趣的效果。

▲鋼鐵人畫上八家將臉譜，用陶藝方式呈現，獲得好評。（圖／記者黃彥傑翻攝）

他的創意還不只這些，有一次在觀看鋼彈影片時，腦子突然有了新想法！他想起以前中國唐代時，文化受影響日本最深，如今，台灣文化相對也受到日本文化的全面影響，像是日本動漫和模型組裝，是很多人的經驗和喜好收藏。如果把鋼彈跟唐三彩，用陶瓷媒材做結合，「鋼彈唐三彩」就這樣創作出來。

▲巨大鋼彈加上唐三彩，陶藝作品準備運送至國外參展。（圖／記者黃彥傑翻攝）

「鋼彈唐三彩」這個作品花了鞏文宜兩年多的時間完成，這當中要兼顧公司大小雜物事情，另一方面又要面對完成的時間壓力，最後作品製作完成展出時大受好評，也收藏在澳洲美術館，這喜悅他一直想跟家人分享，無奈，令他最遺憾的是，父親在天上無法看到完成的作品。

▲星際大戰跟兵馬俑，可能是下一個創作題材。（圖／記者黃彥傑攝）