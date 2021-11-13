與軍公教同步　世新大學明年元旦起調薪4%

▲世新大學與軍公教同步，明年元旦起調薪4%。（圖／世新大學提供）

記者許敏溶／台北報導

行政院長蘇貞昌在上月底宣布，明年軍公教人員調薪4%，調薪幅度寫下25年來軍公教最高，世新大學也跟進宣布，董事會已經通過，明（111年）年元旦起，全校教職員工調薪4%，同時專任教職員工除本薪(工餉)外，教師學術研究加給及職工專業加給，也同步調升，也是繼台北城市科大之後，第二所調薪4%的私立大學。

世新大學表示，世新的辦學績效普獲各界肯定，今年全校的新生註冊率也再創新高，達到97.62%，在大專院校中表現非常亮眼，這都是全體教職員工的共同努力的成果，所以董事會昨（12日）決議，將專任教職員工的本薪、教師學術研究加給及職工專業加給等三項均予調薪。

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▲世新大學與軍公教同步，明年元旦起調薪4%。（圖／記者許敏溶攝）

近年來大學受到少子化海嘯衝擊，但世新大學指出，校方始終堅持特色辦學原則，不斷改善創新教學環境，連年投資引進一些新的科技和設備，以｢智能攝製基地」為例，其技術和好萊塢完全同步，提供學生與國際接軌的教學之前，更需要教師的投入與配合，除了延聘優秀兼任師資以補充之外，更有賴全校教職員的全力支持，甚至自我學習提升，才得以讓｢數位傳播貫穿各學門，數據智能結合各專業」的辦學特色，具體實現在學門學科與課程中。