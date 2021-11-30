高嘉瑜曬與大學正妹受訪照　網狂歪樓：求右邊IG！

▲高嘉瑜接受世新大學學生採訪，網友卻把焦點放在合照的女學生。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

實習記者黃品臻／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜昨（29）日到世新大學，接受學生採訪有關Deepfake換臉修法議題與提案，結束後她在臉書貼出與學生們的合照，不過網友卻被一旁的正妹女大生吸引目光，狂歪樓要本人IG。

幾個月前百萬YouTuber小玉的Deepfake換臉謎片事件，許多知名女星、政治人物都成受害者，高嘉瑜也是其中之一，事件發生後，她也不停呼籲要修法來杜絕數位性暴力。

高嘉瑜昨日接受世新大學學生採訪，針對Deepfake修法相關議題與提案發表談話，採訪結束後她在臉書曬出與學生們的合照，有感而發寫道，「只能說18歲離我好近又好遠」，並逗趣地要網友們猜猜照片中的四個人誰最年輕。

有趣的是，網友們並沒有很在意誰最年輕，反而是被照片中最右邊的正妹女大生吸引目光。照片中可以見到這名女大生身材比例很好，比高嘉瑜高出半顆頭，一身俐落的黑色連身短裙搭配馬靴，小露白皙大腿讓她看起來很有氣質，引起網友暴動，紛紛留言表示，「請問穿黑色衣服的有男朋友嗎？」、「求黑衣服女學生IG」、「有黑色衣服的IG嗎」、「請分享黑色衣服小姐姐相關訊息」。

後來這名「當事人」也到高嘉瑜貼文底下留言表示，「謝謝美女立委接受我們採訪，好榮幸可以跟您聊天」，瞬間讓網友們嗨瘋。