集檢所能吃到肯德基蛋塔！最新菜單曝　三餐+下午茶、宵夜全包了

▲王必勝臉書曝光集中檢疫所房間。（圖／翻攝自王必勝臉書）

記者張乃文／綜合報導

中研院日前爆出一名研究助理確診的本土個案，警戒尚未解除，同時Omicron也已來到國門前，但春節返鄉專案從今（14）開始就可執行「7+7+7」。而一向負責調度集中檢疫所量能的醫福會執行長王必勝表示，今天會有200多位旅客入住集檢所，並透露餐點除了三餐外，還增加了宵夜及甜點，希望可以讓民眾有更好的感受。

中研院案還在警戒期間，Omicron個案已來到邊境，加上今天春節返鄉專案開始，王必勝在臉書分享，中央集中檢疫所必須繃緊神經、妥善分配並嚴謹處理。他提到，入住者包括中研院案目前有100多位居家隔離人員，及每日由國外入境的高風險檢疫者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王必勝強調，會依據指揮中心指示，配合進行檢驗及相關措施，針對新型高傳染力變異株部份，也已請工作同仁恪遵感管規範，更加小心。他指出，目前春節返鄉配合7+7+7專案執行，已經完成訂房5582間，今天首日會有200多人入住集中檢疫所，目前陸續順利進行中。

▲集中檢疫所除了三餐，也提供下午茶、宵夜，偶爾還會加菜。※點圖放大

王必勝也說，集中檢疫所的設施不比旅館，所以除了費用較便宜，另外提高了每日餐費預算，要求各所要提高飲食的品質，例如：增加夜點、水果、甜點等；也加強房間及備品的清潔，並用熱誠貼心的服務來做好這次專案。

透過王必勝的臉書也可看到，點心與宵夜的選擇多樣，除了茶葉蛋、胡椒餅、鹹湯圓等，甚至還有肯德基蛋塔和麥當勞蘋果派，午晚餐偶爾也會加菜，像是烤雞腿、麻油雞，希望能讓民眾有賓至如歸的感覺。

▲王必勝表示，迎戰春節返鄉，已請工作同仁恪遵感管規範，更加小心。