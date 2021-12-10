女研究員染Delta「85人漏夜採檢」！陳時中、王必勝深夜急赴檢疫所

▲台灣爆發本土病例，陳時中和王必勝深夜趕赴集中檢疫所視察。（圖／翻攝自Facebook／王必勝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中央研究院南港P3實驗室一名人員在做新冠肺炎實驗時不小心染疫，已確定列為本土個案（案16816），目前疫調仍在進行中， 指揮中心已匡列第一層85名接觸者送集中檢疫所漏夜採檢。對此，指揮官陳時中以及醫福會執行長王必勝深夜趕赴台北2處集中檢疫所，盼能儘速釐清相關感染狀況。

王必勝表示，他與陳時中深夜趕赴台北2處集中檢疫所，除了親自視察並慰勉同仁外，同時也指示同仁立刻採檢因本土確診個案而被匡列的隔離者，並取得檢驗結果，讓相關感染狀況可以儘速釐清。

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另外，針對春節專案即將開始，年底各種大型活動也將陸續展開，王必勝也呼籲民中，防疫基本動作「戴口罩、勤洗手、打疫苗」能持續確實做好，「希望這次危機也能平安渡過」。

中央流行疫情指揮中心今（9）日晚間臨時召開記者會，指揮官陳時中表示，個案病毒株變異點還是要進一步檢測，但目前判定是Delta，至於匡列85名接觸者的隔離處所，陳時中表示，集中檢疫所相關分配一直都仰賴醫福會執行長王必勝調度，此次在春節檢疫專案是把國外回來者集中在幾處集中檢疫所，有留幾個因應疫情所需，今日立即啟動2個處所，讓新北與台北個案有能安置地方。

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