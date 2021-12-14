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春節檢疫首日逾8百人返台　選擇「7+7+7方案」最多！

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心12/14起開始實施春節檢疫政策，今實施首日。根據指揮中心統計，目前選擇A方案的有177人，B方案有92人，C方案則是557人，截至今上午11點統計，總計有826人。

根據指揮中心規定，返台旅客需要依照選擇的春節檢疫方案（方案A：入住防疫旅宿完成檢疫期14天及接續自主健康管理7天、方案B：10天入住防疫旅宿+4天在家居家檢疫+7天自主健康管理、方案C：7天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿+7天在家居家檢疫+7天自主健康管理），備妥相關資料及可上網的個人手機。

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無論選擇哪個方案，全部旅客均需準備「搭機前三日內COVID-19病毒核酸（PCR）檢驗報告」和「防疫旅宿訂房證明（全部旅客）」；如為選擇方案C者，須增加準備「完整疫苗接種證明」。

而根據首日初步統計，選擇A方案的有177人，B方案有92人，C方案則是557人，截至今上午11點統計，總計有826人。指揮中心也提醒，旅客下機後，要打開手機確認收到簡訊，於機場通關時依序出示線上檢疫憑證及前述證明文件；於完成證照查驗及提領行李，再取快篩試劑（選擇方案A、方案C者）、並配合深喉唾液採檢後，儘速搭乘防疫車輛前往檢疫地點，完成14天檢疫。

▲▼12/14入境各方案人數與百分比。（圖／指揮中心提供）

▲12/14入境各方案人數與百分比。（圖／指揮中心提供）

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