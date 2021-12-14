侯友宜晚間扔公投震撼彈「風向亂爆」！　網：順黨意逆黨意都被嘴

▲新北市長侯友宜對於公投議題，做出了不同藍綠的表態。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

新北市長侯友宜13日晚間透過臉書表示，尊重多數民意選擇的公投，「曾幾何時變成填鴨式圈叉題，不能有其他論述？」長達2000字的長文在晚間逐漸發酵，在PTT八卦板上更是各種風向戰翻，有人力挺侯友宜支持讓大家獨立思考，也有人對於這樣的表態無法諒解。

侯友宜的千字文中提到，公投的真正意涵，是人民自主意志的展現，由你來好好的將每項公投選項的優缺點反覆咀嚼思考，在內心經過正反合思維交相辯論後，以自由意志去決定你的答案，不論在野或執政，意見領袖的責任，在於為人民去闡明所有的利弊，有執政權力的人更必須去擔起責任，解決隨之而來的問題，而不僅是告訴我們打圈或打叉。

▲侯友宜希望民眾投票，是經過自行思辨而投票，而不是隨著政黨意見打圈或打叉。（圖／記者林敬旻攝）



侯友宜指出，自己跟許多人一樣，很年輕就隻身北漂，在那個年代，大家為了更好的生活打拚，希望下一代能比我們更好，我們對未來充滿希望，「曾幾何時，把時間拿來拚政治、拚藍綠，拼到最後讓下一代看不到機會、看不到明天，這些都不是我要做的事。台灣最不需要的就是鬥來鬥去，我只想努力做事、堅持做對的事，不靠嘴巴，而是腳踏實地」。

此事在PTT八卦板上，有兩派網友戰翻，一派支持侯友宜的網友表示，「本來就是這樣，四個議題就事論事，變成藍綠選邊站真的超莫名其妙」「真的不要再無腦瞎挺政黨，要獨立思考」、「完了，這高度，要被國民黨封殺了」、「這才是正確的思維，一議題一思辨一決定」、「果然是熱度最高的總統人選」、「侯友宜關心的是台灣未來，又不是KMT能不能執政，幹嘛硬要人家昧著良心支持KMT」。

▲也有一派的網友不認同侯友宜的說法，認為民進黨現在對公投已經火力全開，在這時強調理性、思辨是打高空。（圖／民進黨提供）



但也有一派網友不能接受侯友宜的表態，「另一邊廣告刊登成這樣，結果還在說理性」、「說的很好聽，但就跟空心菜一樣，都是嘴砲」、「官腔打了半天，所以你的意見是？」、「民進黨都灑幣洗腦了你還在溫良恭儉讓」、「侯友宜也只是為自己的政治路打算而已」。

對此該則原PO留下了一句話，對這個現象做註解，「順黨意也嘴、逆黨意也嘴獨立思考也被嘴風向王」。

《我對公投的看法》 我思故我在，每個人之所以獨一無二，不只在於外貌與另一個人不同，更在於你的思想，應該來自於自己思辨後的詮釋，不應被任何其他人所匡限。這是彼此尊重，更是自由意志的展現。 ... 由侯友宜發佈於 2021年12月13日 星期一

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