　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜晚間扔公投震撼彈「風向亂爆」！　網：順黨意逆黨意都被嘴

▲▼淡海輕軌藍海線通車典禮,新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜對於公投議題，做出了不同藍綠的表態。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

新北市長侯友宜13日晚間透過臉書表示，尊重多數民意選擇的公投，「曾幾何時變成填鴨式圈叉題，不能有其他論述？」長達2000字的長文在晚間逐漸發酵，在PTT八卦板上更是各種風向戰翻，有人力挺侯友宜支持讓大家獨立思考，也有人對於這樣的表態無法諒解。

侯友宜的千字文中提到，公投的真正意涵，是人民自主意志的展現，由你來好好的將每項公投選項的優缺點反覆咀嚼思考，在內心經過正反合思維交相辯論後，以自由意志去決定你的答案，不論在野或執政，意見領袖的責任，在於為人民去闡明所有的利弊，有執政權力的人更必須去擔起責任，解決隨之而來的問題，而不僅是告訴我們打圈或打叉。

▲高雄市長補選，民眾一早前往投票所投票。（圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜希望民眾投票，是經過自行思辨而投票，而不是隨著政黨意見打圈或打叉。（圖／記者林敬旻攝）

侯友宜指出，自己跟許多人一樣，很年輕就隻身北漂，在那個年代，大家為了更好的生活打拚，希望下一代能比我們更好，我們對未來充滿希望，「曾幾何時，把時間拿來拚政治、拚藍綠，拼到最後讓下一代看不到機會、看不到明天，這些都不是我要做的事。台灣最不需要的就是鬥來鬥去，我只想努力做事、堅持做對的事，不靠嘴巴，而是腳踏實地」。

此事在PTT八卦板上，有兩派網友戰翻，一派支持侯友宜的網友表示，「本來就是這樣，四個議題就事論事，變成藍綠選邊站真的超莫名其妙」「真的不要再無腦瞎挺政黨，要獨立思考」、「完了，這高度，要被國民黨封殺了」、「這才是正確的思維，一議題一思辨一決定」、「果然是熱度最高的總統人選」、「侯友宜關心的是台灣未來，又不是KMT能不能執政，幹嘛硬要人家昧著良心支持KMT」。

▲▼民進黨公投說明會，台南場邀請總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌。（圖／民進黨提供）

▲也有一派的網友不認同侯友宜的說法，認為民進黨現在對公投已經火力全開，在這時強調理性、思辨是打高空。（圖／民進黨提供）

但也有一派網友不能接受侯友宜的表態，「另一邊廣告刊登成這樣，結果還在說理性」、「說的很好聽，但就跟空心菜一樣，都是嘴砲」、「官腔打了半天，所以你的意見是？」、「民進黨都灑幣洗腦了你還在溫良恭儉讓」、「侯友宜也只是為自己的政治路打算而已」。

對此該則原PO留下了一句話，對這個現象做註解，「順黨意也嘴、逆黨意也嘴獨立思考也被嘴風向王」。

《我對公投的看法》 我思故我在，每個人之所以獨一無二，不只在於外貌與另一個人不同，更在於你的思想，應該來自於自己思辨後的詮釋，不應被任何其他人所匡限。這是彼此尊重，更是自由意志的展現。 ...

侯友宜發佈於 2021年12月13日 星期一

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►在家拍「慵懶美照」就靠它！

ET快訊
年輕人不生育10大原因曝光　第一名是買不起房
他當眾大喊「聖誕老人不存在」　小孩崩潰了
減肥「吃大餐＋運動」打破停滯期！醫激推最好4方法
董至成變了！鼻子大一號、整臉浮腫畫面曝光
氣象局發布3縣市「大雨特報」　2地區明下探14°C
時薪開到400仍缺工？飯店登記等超久　原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜晚間扔公投震撼彈「風向亂爆」！　網：順黨意逆黨意都被嘴

國軍臂章「秋海棠」被轟大中國思想　綠委：可改台灣藍鵲或黑熊

蔡英文執政「綠能僅增1%、跳電4次」　國民黨：能源政策錯誤

1218公投懶人包10個QA秒懂怎麼投　公投票分四種顏色、記得帶三寶

法國前議長戴扈傑將再度訪台　挺台加入國際組織…議會壓倒性通過

央視稱台灣年輕人「吃垃圾食物躲兵役」！國防部3句回擊了

農業博士「國民黨被豬農看破手腳」：大遊行竟沒豬農組織

小心詐騙！民進黨揭「9大公投奧步」　黑函、造謠、擾亂樣樣來

南韓申請加入CPTPP　蔡英文曝1關鍵：台灣不能停下來

北市調查出爐！林秉樞為「員工同住者」打疫苗　再爆禾馨殘劑比例過高

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

郭雪芙剛演《華燈》「以為自己是兇手」　劉品言.張軒睿都曾自我懷疑「像新冠」XD

少女撿棉被踩破採光罩瞬間墜地　 重摔大喊「屁股好痛」痛苦不已　

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

30cm巨大蜈蚣爬臉上「毒咬脖子」　泰國媽驚醒找兇手！怕小孩被咬

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

侯友宜晚間扔公投震撼彈「風向亂爆」！　網：順黨意逆黨意都被嘴

國軍臂章「秋海棠」被轟大中國思想　綠委：可改台灣藍鵲或黑熊

蔡英文執政「綠能僅增1%、跳電4次」　國民黨：能源政策錯誤

1218公投懶人包10個QA秒懂怎麼投　公投票分四種顏色、記得帶三寶

法國前議長戴扈傑將再度訪台　挺台加入國際組織…議會壓倒性通過

央視稱台灣年輕人「吃垃圾食物躲兵役」！國防部3句回擊了

農業博士「國民黨被豬農看破手腳」：大遊行竟沒豬農組織

小心詐騙！民進黨揭「9大公投奧步」　黑函、造謠、擾亂樣樣來

南韓申請加入CPTPP　蔡英文曝1關鍵：台灣不能停下來

北市調查出爐！林秉樞為「員工同住者」打疫苗　再爆禾馨殘劑比例過高

牛排店「天使客人」收餐桌才走　他拍下問「意義何在？」千人吵翻

侯友宜晚間扔公投震撼彈「風向亂爆」！　網：順黨意逆黨意都被嘴

年輕人妻被婆婆感動！想送一個冰櫃　竟引發「家庭大戰」

陽明為何拖了一年多還無法下單造船　官股身分是最大束縛

金球獎「最風光入圍作品」出爐！《犬山記》、《貝爾法斯特》各攬7獎

2劑AZ對Omicron「保護力等於0」！醫曝恐怖數據：打了也是白打

板橋拖吊車「脫鉤」違停車滑落　衝向人行道撞斷消防栓

台南「怨念97字海報」酸檢舉達人　網笑翻：猴子都沒那麼囂張

快訊／通緝犯「逢甲夜市」暗巷開車衝撞員警　1騎士遭波及

國軍臂章「秋海棠」被轟大中國思想　綠委：可改台灣藍鵲或黑熊

爸蓋被子把媽吃掉！雙胞胎爆哭 伸出無助小手手：我要救馬麻QQ

政治熱門新聞

謝金河：公投否決美豬　「金融、股市負向壓力增」

公投不是圈叉題　侯友宜千字文反擊

1218公投懶人包10個QA秒懂怎麼投

國軍臂章有大中國思想？綠委籲改台灣黑熊

四大公投首次表態！　宋楚瑜推「一好三公道、食安最重要」　

央視稱台青年吃胖躲兵役！國防部回擊了

蔡英文執政「綠能僅增1%、跳電4次」　國民黨：能源政策錯誤

外交部證實：法國前議長戴扈傑將組團訪台

農業博士「國民黨被豬農看破手腳」

侯友宜晚間扔公投震撼彈「風向亂爆」

小心詐騙！民進黨揭「9大公投奧步」　黑函、造謠、擾亂樣樣來

北市調查11小時出爐！林秉樞為「員工同住者」打疫苗

顏寬恒揭議顏堂排行！陳柏惟怒酸沒種

如何贏南韓　蔡英文曝1關鍵

更多熱門

相關新聞

蔡英文執政「綠能僅增1%、跳電4次」　國民黨：能源政策錯誤

蔡英文執政「綠能僅增1%、跳電4次」　國民黨：能源政策錯誤

針對民進黨稱台灣過去發電單押核四，國民黨文傳會主委凌濤13日表示，民進黨執政5年，發電綠能佔比更只比國民黨執政時多近1%，今年更已4次跳電，是台灣缺電的最佳證明，難道蔡政府所稱的點亮台灣，用的是蠟燭、手電筒嗎？

1218公投懶人包10個QA秒懂怎麼投

1218公投懶人包10個QA秒懂怎麼投

如何贏南韓　蔡英文曝1關鍵

如何贏南韓　蔡英文曝1關鍵

公投不是圈叉題　侯友宜千字文反擊

公投不是圈叉題　侯友宜千字文反擊

「藍營為核四犧牲最有實力的侯友宜」　蔡詩萍嘆：民進黨未投先贏了

「藍營為核四犧牲最有實力的侯友宜」　蔡詩萍嘆：民進黨未投先贏了

關鍵字：

侯友宜公投PTT八卦

讀者迴響

熱門新聞

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

即／桃園7歲女童「12F墜落」！送醫搶救亡

爭鮮「開幕即凍漲」　網卻嘆1現象=漲了

林秉樞劈腿禾馨護理師　逼診所內下跪

媽媽曝23歲女兒房間　5張照逼瘋萬人

年輕人不生10大原因　第一名是買不起房

「這5種指甲」會致命！兩指緊貼恐是肺癌

前少爺讚《華燈》99%神還原　再曝5秘辛

25歲暴肥男胸部大　一壓乳汁噴半米

完成2次床戲！鄧佳華堅挺6小時拍完AV累癱

住1年「頂樓露台樓中樓」　屋主超滿意1點

KID私下約會日被毀…遭一路跟蹤偷拍！　敲窗大吼

「佳華破處」6小時落幕　導演說出心裡話

僅台灣能清零Delta　這措施明上路！醫：綁好安全帶

「2人包3600」新郎不高興！他驚呆：很少嗎

更多

最夯影音

更多
社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾
戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

郭雪芙剛演《華燈》「以為自己是兇手」　劉品言.張軒睿都曾自我懷疑「像新冠」XD

郭雪芙剛演《華燈》「以為自己是兇手」　劉品言.張軒睿都曾自我懷疑「像新冠」XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面