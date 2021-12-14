國家人權館樹木遭「恐怖行刑」　陳椒華痛批：破壞歷史景觀

▲陳椒華舉行記者會。（圖／翻攝自陳椒華臉書直播）

記者呂晏慈／台北報導

時代力量立委陳椒華14日舉行記者會質疑，文化部所屬國家人權博物館在白色恐怖景美紀念園區進行景觀工程，竟然公然砍除、粗暴移植老樹，即便有護樹人士陳情，仍然「刀下不留情」，目前已經砍除24株、移植25棵，此舉恐破壞景美園區為紀念白色恐怖的歷史文化價值，呼籲應該暫緩施工、變更設計保留僅剩樹木、依法提報珍貴樹木與文化景觀。

陳椒華表示，這些樹木與歷史建築景美軍事看守所共同見證白色恐怖、同具歷史文化價值，卻遭如此對待，而新北市政府農業局亦默許此行徑，實為公家機關負面範例，不應該如此使用人民納稅錢，國家人權館影響樹木工程應立即停工，依法提報珍貴樹木與文化景觀，變更設計刀下留樹，決策程序開放公民參與。

台灣環境生態護育產業工會理事長何承翰表示，人權館提出的移除移植計畫書，竟以「風格不合」、「需配合博物館建築風格」為由移除，去脈絡作法令人無法接受，這次施工違反計畫，被規劃移植或沒在規劃中的樹木也遭到砍除，作法相當粗糙，而工程施作也破壞周圍樹木，被撞傷或斷根，這樣下去未來工程範圍擴大再鋪上水泥，剩下來的樹木也是命運多舛、奄奄一息。

新北看守土城愛綠協會洪郁凱表示，人權館園區既是歷史的記憶所在，整修工程應該是以保留歷史場景為主做修復工作，而不是砍伐樹木，而且這些樹木根據人權館委託研究報告指出，有種於1957年軍法學校時期，亦有白色恐怖受難者陳新吉種於1967年景美看守所興建時期，早已達到新北市樹木保護法珍貴樹木資格，人權館應協助申請保護。

文化部人文及出版司長陳瑩芳說明，在紀念園區進行的景觀工程是為了將景觀回復到1980年代美麗島大審舊有的風貌，全區265棵樹木也必須以移植、原地保留為原則，而裡面移除的20多棵樹木，是因為本身有危害建物安全疑慮，或者樹木有生病的狀況。