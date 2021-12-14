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聖誕節「11禁忌」曝！命理師警告：聖誕樹擺錯位置易招爛桃花

▲▼聖誕節,聖誕樹,耶誕節,merry christmas。（圖／Pixabay）

▲聖誕節將近，命理專家楊登嵙分享聖誕節禁忌。（示意圖／Pixabay）

實習記者黃靜芸／綜合報導

一年一度的聖誕節將來臨，聖誕節對西方人而言如同我們的農曆新年，在這種重要節日難免會有些禁忌。知名命理師楊登嵙即特別分享，聖誕節的一些禁忌及相關開運大法。

禁忌1：聖誕樹不要放臥室，客廳玄關最OK

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一般家裡擺放的聖誕樹，材質大多都是塑膠或金屬，若放於臥室代表「虛情假意」，容易招到爛桃花，若真的要擺放，只適宜擺放在客廳大門內玄關角落空間最適宜，且數量不宜過多，以一棵聖誕樹為主，裝飾燈及星星造型，擺放時間也不宜太多天。

禁忌2：聖誕樹要「轉陽」

因為通常樹都是種植在室外，若要搬於室內裝飾，不管是真樹還是假樹，都要在上面綁或掛上紅色、金色裝飾品來「轉陽」，綁完即可移進室內。

禁忌3：聖誕樹需以暖色系為主

聖誕樹上的燈飾，要以紅、粉、紫、紫紅、橘紅色等暖色系為主，因在風水學上冷色系代表冷漠、無情，若全部都是藍或白這種冷色系，將不利人際關係。

禁忌4：大門不能安置花圈

花圈通常都是以乾燥花或假花製作而成，這些都代表虛情假意、枯死，所以家中盡量不要放置太多花圈，否則不僅不會遇到貴人，還可能招來小人，尤其是擺放在大門上。

專家建議民眾，若真的想擺放花圈，可以燈泡代替假花，而若想要應景聖誕節，則可以將花圈掛在牆上，但不可擺放超過半個月，節日一過就要盡速拆下。

禁忌5：聖誕紅宜雙數

因「好事成雙」，聖誕紅擺放需以雙數為主，紅色在風水學上代表招喜氣、好運，可以將它擺放於大門口內或玄關外。

禁忌6：床頭貼聖誕貼紙

貼紙不能亂貼於床頭，因為床是休息的地方，若上面貼滿財富、禮物相關的貼紙，容易夢到過多期盼，導致無法有好的睡眠品質，甚至會出現過於夢幻的夢，容易有不切實際的想法。

禁忌7：大門出入口不能雜亂

大門門口代表的是前途、遠景，若過於雜亂，思緒也會受影響，不僅沒有貴人，也不會有遠景，運事將會被阻滯，可以的話應該隨時將門口整理整齊，保時順暢。

禁忌8：聖誕襪不能是舊的

聖誕襪主要用途是拿來裝禮物，象徵著對禮物的期許，若使用舊襪子當作聖誕襪，聖誕老人、喜神、財神爺自然也不會想靠近。

禁忌9：聖誕襪不可以是透明的

聖誕襪是禮物跟財富的象徵，所以不能用透明的襪子來做聖誕襪，因為錢財不露白，盡量使用紅色的會最好。

禁忌10：不可以說鬼、死

聖誕節在西洋國家就是我們的農曆新年，若說這些不吉利的詛咒等，會影響自己和別人的運氣，容易引來厄運。

禁忌11：忌穿全黑

聖誕節當天不能穿全黑出門，尤其是晚上的時候，因為許多鬼魂都最喜歡黑色，依附在上面，若穿著全黑的服裝，會有卡到陰的風險，運勢也會跟著受影響。

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