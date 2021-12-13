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聖誕節是偷情季節「首選對象」曝光！　理由：佳節期間不算數

▲▼慶祝,聚餐,派對,舉杯,乾杯。（圖／pxhere）

▲澳洲約會網站研究指出，人們尤其在聖誕節期間最容易出軌。（圖／pxhere）

記者張靖榕／綜合外電報導

國際年度盛事聖誕節即將到來，卻可能也是約砲、偷情的尖峰時間，約會網站「Ashley Maddison」研究揭露情侶或夫妻在聖誕佳節期間，反而是最有可能出軌的時候，多數人的理由都是「調劑工作和家庭的壓力」，他們甚至會覺得節慶期間做出這種事「不算數」。此外該網站也公布澳洲「最不忠誠」的城市。

綜合外電報導，「Ashley Maddison」公布澳洲全年「最不忠誠城市」排名，第一名是新南威爾斯州的臨海城市考夫斯港（Coffs Harbour），前20名中有高達9個城市在昆士蘭，維多利亞唯一一個入榜的是觀光城是巴拉瑞特（Ballarat），全澳排名第9。

研究指出有伴侶的人最可能在辦公室慶祝聖誕佳節期間出軌，這些人不但不滿足於背著伴侶親吻、擁抱，願意「再更進一步」，他們甚至會認為在節慶期間出軌「不能算數」。

該約會網站主管麥絲（Isabella Mise）表示，假期偷情往往可能是日常生活中增加的責任和壓力的產物，「根據我們的數據，主因通常是家庭壓力，所以會有『好好對待自己』的衝動。」壓力加上充滿酒精的辦公室派對，充分調和成完美的出軌情境，讓人更容易跨越界線，和同事發生偷情關係，而這種情況在聖誕節期間更出現激增。

麥絲說，「和你的同事或朋友出軌從來就不是個好主意」，「一般原則上是要把偷情對象，排除在你的社交圈和事業圈之外。」然而其實偷情在任何情況下最好都不要發生。

約會網站代表基柏（Paul Keable）指出在疫情期間，網站觀察到大量新用戶註冊，「疫情大大增加人們尋求在我們網站上出軌的慾望」，「疫情剛開始時，我們看到新用戶激增，從每天平均1.5萬人一下跳到2萬人以上。」

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