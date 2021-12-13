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冬至8招開運法錯過等明年！　2食物吃對招財、旺事業

記者黃翊婷／綜合報導

下週二（21日）就是冬至，加上農曆新年將至，如何把握最後機會增強運氣，旺好運楊登嵙老師整理出冬至8招開運法，包含吃湯圓、吃餛飩、吃水餃、吃豬腳麵線、進補、買新鞋或新衣、拜祖先以及拜月老，錯過可就要等到明年了！

冬至俗稱冬節、長至節、亞歲等，因為這天太陽直射南回歸線，所以北半球白天最短，黑夜最長，而過了冬至白天會越來越長，黑夜越來越短，陽氣漸始，一陽來復，因此古人說「冬至一陽生」，意思就是陰氣到冬至時盛極而衰，陽氣則從此開始萌芽。

▲▼冬至，湯圓，元宵。（圖／CFP）

▲古代有冬至大如年，「吃了湯圓大一歲」之說。（示意圖／CFP）

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旺好運楊登嵙老師整理出冬至8大開運法，詳細如下：

第一招「吃湯圓圓滿如意」：
冬至當天要轉運，首要就是吃湯圓。紅湯圓代表金，可招桃花、招人緣，白湯圓代表銀，可招財、旺事業。紅湯圓、白湯圓至少各一顆，湯圓象徵團圓、圓滿，也讓你新的一年更加圓滿如意。

第二招「吃餛飩增智慧」：
飩餛代表天地交運，陰陽交替混沌不明之際，各種壞運氣都可以順利換運，迎接各種嶄新能量。而對於一些不愛讀書、學業不佳的學子們，可以在冬至當天吃一碗餛飩，代表「混沌初開」，增長一下智慧。

第三招「吃水餃旺財」：
水餃形如元寶，吃水餃寓意財源廣進。

第四招「吃豬腳麵線延壽、除晦氣」：
今年沖犯太歲生肖為屬牛和羊，可以在這天吃一碗豬腳麵線轉運，為人子女記得要買豬腳麵線給父母親吃，盡孝道之外，也是為父母延壽、除晦氣。

第五招「進補好運氣」：
「冬至進補，春天打虎」，在寒冷的天氣裡為了抵禦嚴冬，身體會消耗掉比平常更多的熱量，因此以高熱量的食品進補，是符合養生之道，冬至進補的食品以肉類為主，再加上各種滋補的藥材燉煮。養精蓄銳，補充元氣，元氣足，神清氣爽，好運氣跟著到，不再無精打采，畏畏縮縮。

第六招「買新鞋、新衣和諧順暢」：
冬至大如年，今年沒時間替雙親過節的子女們，不妨趁這一天帶父母親出外走走，尤其是平時與婆婆關係處得不好的媳婦，更要利用這一天送公婆一雙新鞋或新衣，有助改善婆媳間的關係。家庭和諧，有助運勢順暢。

第七招「拜祖先求興旺」：
早在周朝，天子就選在冬至日舉行郊祀的典禮。因為日屬陽夜為陰，冬至後白日漸長，陽氣勃發，所以是祭天的最佳時節。擺湯圓在神桌上祭祀祖先，祈求保佑後代子孫興旺。

第八招「拜月老求姻緣」：
冬至節吃湯圓，亦有團圓之義，「圓」亦為「緣」，未婚男女可利用冬至到月老廟祈求緣份，可先備妥五色絲線，即綠色、紅色、白色、黑色、黃色，分別代表東、南、西、北和中央五個方位及木、火、金、水、土五行，結成五色繩。

▲▼台北霞海城隍廟 拜月老 求姻緣 迪化街。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北霞海城隍廟是網友公認台灣最靈驗的月老廟之一。（圖／記者屠惠剛攝）

而到月老廟求月下老人賜姻緣，建議準備6大祭拜供品：
1.湯圓，祈求緣分來到、圓滿。
2.糖果，甜甜月老的嘴。
3.鮮花，與對象可以盡快開花結果。
4.五色水果，圓形尤佳，一切圓滿吉利。
5.紅棗，祈求姻緣早點完成。
6.桂圓，圓滿順利。

祈求內容也記得要告訴月老自己的姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件，越詳細越好，這樣月老才能幫忙物色適合的對象。誠心誠意祈求月老公公速賜良緣，若覓得好對象，日後會奉上喜餅、喜糖敬謝，但記得要說到做到，然後將五色繩纏在手腕上，平常帶在身上或放入錢包內，增進喜氣，招來緣分。

● 本文獲得旺好運授權。

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