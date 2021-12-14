台中哥點「鮪魚蛋餅」結帳50元太震驚　天龍人也喊貴：50真的太扯

▲蛋餅價錢已經不親民？（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

物價上漲全民有感，現在連吃個早餐都明顯覺得好貴！台中一名網友今天早上去早餐店點了一份「鮪魚蛋餅」，原本以為大概30、40元，結果結帳時店員說「50元」，他聽了目瞪口呆，沒想到現在一份鮪魚蛋餅已經漲到50元，根本不是印象中的早餐價格。

原PO在PTT驚訝表示，他在家先透過電話點了鮪魚蛋餅，出門前看錢包裡還有40幾元零錢，想說應該夠結帳，萬萬沒想到結帳時店員竟然說一份鮪魚蛋餅要「50元」，他心裡忍不住崩潰OS，「X！！我又不是點豬排或雞排，之前賣40就很扯了，賣50休喊啦（太誇張）！」

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▲這份鮪魚蛋餅賣50元。（圖／翻攝自PTT）



令網友們最訝異的是，這份50元的鮪魚蛋餅還不是位於「天龍國」台北市，而是台中市南屯區，照理說中部的物價會稍微親民一些，結果鮪魚蛋餅也已經漲到50元，省一點的話都已經夠吃午餐，也難怪原PO十分震驚。

網友留言，目前鮪魚蛋餅大部分還是35至40元，原PO買50元太貴了，「你這家也太貴....」、「我這起司蛋餅45加培根55」、「50真的太貴了，40還可以接受」、「板橋這邊35」、「50元都能買便當惹」、「彰化不到40」、「中和才40」、「台中北區這邊大概35，50也太扯」、「我家巷口有50也有35的，不過35很難吃。」