在台北沒對手！餐飲大漲「台鐵便當還是60元」　網讚爆CP值

▲台鐵便當。（圖／台鐵局提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

最近許多餐飲品牌陸續宣布漲價，像是王品集團、麥當勞、瓦城、胖老爹，連台南「阿堂鹹粥」都調漲。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，提到台鐵的排骨飯，菜色20年如一日，有排骨、高麗菜、豆皮、滷蛋，「沒什麼可以挑剔了，而且一個才60元，所以，在台北應該沒有對手了吧？」話題引發熱論。

這位網友以「60元的台鐵便當在台北有對手嗎」為題問卦，提到台鐵的排骨飯一個60元，菜色20年來幾乎都沒變，有排骨、高麗菜、豆皮跟滷蛋，「應該算便當菜色的最大公約數吧？沒什麼可以挑剔了，而且一個才60元」，認為台鐵的60元便當在台北應該沒對手了。

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▲網友在PTT熱論台鐵60元排骨飯。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，就有人也直呼，「好吃」、「絕佳CP值的便當」、「台南都很難找到50便當了」、「很容易賣光 都只能買八角形的」、「豆皮是主角」、「豆皮很棒 鬆軟不死鹹」、「好吃，台鐵最讚，支持台鐵便當。」

不過，也有網友表示，「早期應該是酸菜啥吧？不是高麗菜」、「好吃，但是真的太少，買兩個的話又覺得很膩」、「份量太少 根本吃不飽。」還有人回文，說他久久沒吃，就買了一個60元的，「打開傻眼？一堆豆子看了都沒胃口。」

原來是因為便當裡不見高麗菜，通通都換成一堆毛豆，結果就有不少人反而超心動，「毛豆很貴欸！這些菜市場買生的要50吧」、「那個豆子超好吃啊」、「這餐根本高蛋白，CP值超高好吧」、「這個我可以，毛豆好吃」、「好好，我從來沒吃到過毛豆的」、「這樣才60，我超級可以。」