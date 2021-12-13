丹丹漢堡新價格出爐　3套餐「罕見降價」鄉民心服口服：良心企業

▲丹丹漢堡17日新價格上路。（圖／記者劉亭攝）



記者黃可昀／綜合報導

南霸天「丹丹漢堡」宣布12月17日起調整價格，有7個套餐調漲，最多漲5元，比較特別的是還有3個套餐降價，最多便宜了3元。新菜單出爐後，民眾大多能接受這漲幅，畢竟丹丹漢堡已經很多年沒漲，其中炸雞更是22年沒調過價格，有網友就驚呼「仔細看竟然有餐點價格是調降的耶！果然是良心企業。」

一名網友在PTT貼出丹丹漢堡新菜單，單點部分有9項商品漲價，貴了2至4元；套餐部分則是3個套餐降價、4個套餐維持原價、7個套餐漲價，幾乎都是調漲5元。此外，丹丹漢堡也從這個月開始，所有工讀生時薪都調漲至170元。

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▲丹丹漢堡新菜單。（圖／翻攝自FB粉絲專頁丹丹漢堡安平店）



據了解，丹丹漢堡部分品項已經10年以上沒調整價格，烤醬雞堡、鮮脆雞腿堡9年沒調漲；香酥米糕、火腿蛋三明治、肉鬆蛋三明治14年沒漲；超長熱狗15年沒漲；最佛心的就是炸雞長達22年都沒漲價。不過這次調整價格，丹丹漢堡也首度出現了破百元的套餐，最熱賣的9號餐已經來到104元。

新菜單出爐後，PTT上的網友大多都能接受，即使漲了5元還是很便宜，而且有些品項甚至還降價，可見丹丹漢堡真的是迫於成本才調漲，「+5根本算小case」、「員工薪水有調還可以」、「9號餐破百元了」、「已經算很有良心的了，給推」、「很少看到會降價的」、「這才叫價格調整，其他不叫調整叫調漲」、「漲幅蠻合理的，比起一堆店漲5～10%，丹丹算有良心的。」