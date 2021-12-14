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牛排店「天使客人」收餐桌才走　他拍下問「意義何在？」千人吵翻

▲▼ 牛排店「天使客人」收餐桌才走　他拍下問「意義何在？」千人吵翻。（圖／爆廢公社）

▲客人不僅把餐盤層層疊好，還用紙巾把醬料杯擦得乾乾淨淨。（圖／爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

有男網友疑惑，之前他到牛排館用餐，發現隔壁桌的客人把所有餐具碗盤都清理乾淨、疊起來才離開，讓他好奇「這樣用意何在？」沒想到問題一出，引發網友熱議，甚至掀起兩派論戰。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，從中可見鐵板、餐盤、碗碟，甚至是餐具，不僅被一一堆疊整理好，還被用衛生紙擦得一乾二淨，連桌面都沒有髒汙，讓他不禁疑惑「到牛排館用完餐，離場前弄成這樣再離場的客人，用意何在？」

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許多網友看完紛紛回應，「是想體恤做餐飲的人，舉手之勞」「我吃火鍋也會這樣，習慣了」、「這樣是避免服務生收拾的時候摸到髒汙」、「好心被雷親，客人只是一片好心體諒你們幫你們收拾，還要被放上來公審」、「我家做餐飲業的，看到客人這樣收，我都會心懷感激」、「天使客人」、「通常這樣收拾好的，大部分都是做過餐飲業的」、「我只知道，這客人絕對是以好心幫忙為出發點」。

其中，有從事餐飲業的網友不以為然，「有時候反而更讓服務人員帶來更多麻煩」、「害我要多洗飲料杯的底，本來很好洗的東西，被你們弄得很難洗，多餘」、「本來飲料杯，冰淇淋杯沒沾油，現在沾到油膩，還要多花時間洗」、「真的要幫忙就放到推車上，不然這樣真的沒有幫到什麼忙反而增加困擾，自以為好心而已！」

▲▼ 牛排店「天使客人」收餐桌才走　他拍下問「意義何在？」千人吵翻。（圖／爆廢公社）

▲原PO目睹後不禁想問，這麼做的人「用意何在？」（圖／爆廢公社）

不過，也有人緩頰「有時候要看，基本的整理可以，畢竟每家餐廳收拾的流程都不太一樣」、「是有聽說牛排店不要這樣疊他們比較好收，但一般的餐飲業這樣疊服務生會滿開心的」、「之前做火鍋店，看到客人幫忙收，結果把衛生紙丟到鍋裡，秒崩潰」、「人家一片好意，不需要拍上來」。

對此，原PO補充，他不是店員，只是看到隔壁桌客人拿「用過的擦手紙」把醬料杯、鐵盤擦乾淨，再一一疊起來，加上之前有聽店員抱怨過客人「雞婆」，才好奇把照片放上來，同時請益廣大網友，這樣做會不會造成店家困擾？並不是為了公審。

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