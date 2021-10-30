同學包禮金「500元+2個硬幣」　新娘傻了！網力挺：人家盡力了

▲朋友包600元禮金，其中還有兩個50元硬幣！（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

收禮金往往能看清人性！一名新娘透露，最近結婚宴客，家人負責收禮金，發現有客人包了600元，原PO當下認為不打緊，畢竟人來心意最重要，結果家人又繼續說道，對方還塞了兩顆50元銅板，當下讓原PO超傻眼。文章貼出後，網友反應超兩極，一派認為沒禮貌，但多數認為硬幣也是錢，或許對方經濟真的有困難。

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，日前在飯店舉行婚宴，當天忙得暈頭轉向，結果才送完客，家人便遞上禮金、禮簿，接著回報特殊的狀況，「你有個大學同學包600元」，原PO則笑笑表示「沒關係，心意比較重要！」

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豈料家人繼續補充「她很奇怪為什麼放了一張500元，還有2個50元硬幣？」聞言，原PO頓時差點吐血，接著好奇詢問過來人看法，「你們有遇過這種奇怪的人嗎？我真的很想抱怨一下！」

底下網友兩派看法，「感覺不好，沒禮貌」、「花點時間換成紙鈔，是最基本禮貌」、「你們一定不熟」、「高中同學結婚前一天才跟我講，然後還跟我說要找一些同學來，所以我找了4個人，然後包12張100元」、「他如果包1000個50元，妳還會抱怨嗎」。

▲吃婚宴包禮也是一門學問！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

不過有網友幫忙緩頰，猜測對方包銅板也是不得已的，「先看看他是只有包禮還是有留下吃飯吧？而且疫情期間，很多人都沒工作，相對收入也就不足，這也許是他身上所有的錢了」、「可能盡他最大的力量了」、「應該對方覺得跟你不熟，被你炸紅包不太高興吧」。