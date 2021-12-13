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鼓勵新住民就創業！　鄭貴華：國際移民日增列「培力發展獎」

▲鄭貴華建議國際移民日增列「培力發展獎」。（圖／第二專長提供）

▲鄭貴華頒獎給培力中心表現優異學員。（圖／第二專長提供）

記者楊淑媛／桃園報導

新住民培力發展，真的很重要。桃園市新住民培力中心辦理「煥然一新」年度成果發表，市府社會局長鄭貴華指出，市長鄭文燦重視新住民的照顧，推動「友善尊重、權益保障、多元服務、培力發展」四大任務，實現桃園的友善關懷；其中以「培力發展」最為重要，因為對家庭有經濟力貢獻的婦女，除了自信美麗亦有助家庭、社會安定。

▲鄭貴華建議國際移民日增列「培力發展獎」。（圖／第二專長提供）

▲鄭貴華鼓勵新住民姐妹，學習一技之長，投入就創業市場。（圖／第二專長提供）

鄭貴華13日表示，桃園新住民培力中心委由第二專長發展協會辦理培力課程，於今年9月起開辦，為期3個月，感謝協會理事長梁淑貞開設「飲料調製」、「糕點烘焙」及「時尚美髮」3大主題培力課程，並於日前辦理成果發表，日後隨著培力課程陸續開辦，將協助更多新住民姐妹，於培力課程中發現潛力，不斷精進自己的專業，投入桃園的就創業市場。

▲鄭貴華建議國際移民日增列「培力發展獎」。（圖／第二專長提供）

▲鄭貴華(中)穿上越南國服，和新住民姐妹展現美麗自信。（圖／第二專長提供）

因此，鄭貴華強調，明年桃園市舉辦1218國際移民日，將在表揚優秀新住民姐妹中，建議增列「培力發展獎」，因為婦女朋友不管對家庭照顧的多好、賢妻良母做的多棒，但是一旦對家庭具有經濟貢獻，可增強自信和家庭安定。

曾擔任新住民聯合服務中心執行長的鄭貴華說，在服務中心任職期間，因為活動經常與新住民姐妹互動，一回活動中應邀穿上越南國服，由於越南服剪裁合身，穿上時雖得「縮小腹、吸氣」，但那次和姐妹們一起合拍的美照，到現今都留下「和美美的新住民姐妹一起展現美麗自信」的美好記憶。

►在家拍「慵懶美照」就靠它！

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桃園新住民培力中心鄭貴華培力發展獎

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