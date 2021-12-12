桃園新住民培力中心成果發表　展現就創業實力

▲社會局長鄭貴華頒贈「創業利器組」給馬來西亞籍蔡南武（左）與緬甸籍謝民嬌。（圖／第二專長提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市新住民培力中心11日辦理「煥然一新」年度成果發表，市府社會局長鄭貴華表示，市長鄭文燦重視新住民的培力發展，鼓勵更多新住民朋友參與培力課程，投入勞動力市場，為家庭創造經濟力；尤其是，看到許多認真的新住民姐妹，因參加培力中心課程，發現潛力展現自信，未來桃國際移民日將增列「新住民培力發展獎」。

▲市府勞動局就業服務處處長劉玉儀(左)頒獎給培力中心志工。（圖／第二專長提供）



鄭貴華同時在活動中，特別頒贈「創業利器組」，鼓勵本年度亮點學員「糕點烘焙班」馬來西亞籍蔡南武與「飲料調製班」緬甸籍謝民嬌，皆運用所學烘焙蛋糕調整配方及開發特色飲料，展現獨具的創業精神；另外，並與本年度糕點烘焙的彭宣綺老師及出席人士進行「越南特色餐包」製作體驗。

▲新住民聯合服務中心副執行長張瑜庭(左)頒獎給培力中心志工。（圖／第二專長提供）

桃園市新住民培力中心委由第二專長發展協會辦理培力課程，協會理事長梁淑貞表示，該培力中心位於中壢區新明市場6樓，於8月開始試營運，主要以設籍或居住於桃園市新住民為服務對象，於9-11月規劃辦理一系列推動就創業技能之實務培力課程、技術加值工作坊及講座、實習參訪見習、參與桃園購物節攤位活動銷售等，並提供顧問諮詢輔導服務、追蹤學員訓後職場發展動向及轉介技術考照、職訓課程等相關資訊，讓新住民除發展一技之長之外，也順利銜接職場。

▲第二專長發展協會理事長梁淑貞頒發結業証書。（圖／第二專長提供）

今年度開設3大主題培力課程有「飲料調製」、「糕點烘焙」及「時尚美髮」班，參與學員包含中國、越南、泰國、印尼、馬來西亞、緬甸、菲律賓、港澳等國家新住民，總計102人次完成培力。課程主要以密集輔導授課的方式，讓新住民在短期內，有效習得實用且多元之就業技能，並適時於課程中融入新住民的民俗風情及飲食文化所使用的香料、食材，期望能啟發學員就創業的的想法。同時，培力中心服務團隊密切關心學員上課學習情況，提供諮詢輔導專屬窗口，並安排就創業顧問進行輔導精進、技術加值活動參與，獲得學員們很高度評價。

▲▼學員以走秀方式展現培力成果。（圖／第二專長提供）

此外，中心轉介6位學員參與烘焙丙級認證國家考試及安排參與2021國際青年創意美學競賽果凍花組獲得佳績！其中越南-阮明月(銀獎)、中國-鍾雪珍(銀獎)、越南-葉成鳳(銅獎)，獲得學習成效很高的殊榮。包括：市府勞動局就業服務處處長劉玉儀、新住民聯合服務中心副執行長張瑜庭皆出席。