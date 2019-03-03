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桃園新住民「家」特展　鄭貴華：穿上越南國服表達友善認同

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▲新住民會館執行長鄭貴華（中）應越配力邀，歡喜穿上越南國服，表達友善認同。（圖／記者楊淑媛攝）

▲新住民會館執行長鄭貴華（中）應越配力邀，歡喜穿上越南國服，表達友善認同。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「穿上越南國服，表達我的友善認同。」桃園市政府文化局首度與越配權益促進會合作，即日起在桃園市新住民會館推出「家-媽媽的新鄉．兒女的故鄉」特展。新住民會館執行長鄭貴華應越配力邀，歡喜穿上越南國服，和姐妹們開心合影。鄭貴華笑稱，越南服剪裁合身，穿上時一定要「縮小腹、吸氣」，以展現越南服之美。

鄭貴華說，桃園市新住民會館原是舊警察局桃園分局轉型整建，位於桃園火車站前的黃金地段，交通便捷，提供桃園的新住民朋友輔導就業、法律諮詢、文創等多元發展，並有各式活動與學習空間，是新住民與外籍移工的「家」。

▲新住民會館執行長鄭貴華（中）應越配力邀，歡喜穿上越南國服，表達友善認同。（圖／記者楊淑媛攝）

▲▼桃園新住民會館推出「家-媽媽的新鄉．兒女的故鄉」特展。（圖／記者楊淑媛攝）

▲新住民會館執行長鄭貴華（中）應越配力邀，歡喜穿上越南國服，表達友善認同。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭貴華強調，市長鄭文燦相當重視新住民的照顧，設置新住民會館期達成「友善尊重、權益保障、多元服務、培力發展」四大任務，展現桃園的多元友善。這次「家-媽媽的新鄉．兒女的故鄉」特展，即日起迄4月28日展出，以居住在桃園的越南配偶及新二代為主。

▲新住民會館執行長鄭貴華（中）應越配力邀，歡喜穿上越南國服，表達友善認同。（圖／記者楊淑媛攝）

3日的開展活動，現場除了越南新二代及桃園市越配權益促進會帶來精彩的舞蹈表演，也有美食體驗攤位，讓民眾能品嚐道地的越南小吃及甜點。3樓HOUSE 135展示越南的生活物件及童玩，也有越南印象彩繪牆和訪談區「家」的感受，另外，還有設置互動區，提供越南斗笠和越南國服供拍照，歡迎大家共同來感受及回味家的溫暖！

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