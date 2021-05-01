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桃園百工菁英獎　表揚40位傑出新住民

▲桃園表揚40名各行各業傑出新住民。（圖／記者楊淑媛攝）

▲2021年桃園市新住民友善廠商表揚。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府社會局長鄭貴華1日出席桃園市新移民女性關懷協會舉辦、「2021年桃園市新住民學習楷模獎暨百工菁英獎」表揚活動指出，市長鄭文燦重視新住民權益，任內推動多項新住民福利政策，預計年底將在中壢新明市場成立「新住民培力中心」，協助新住民積極展現自我特質及豐富樣貌，成為支持新住民最有力的窗口。

▲桃園表揚40名各行各業傑出新住民。（圖／記者楊淑媛攝）

▲2021年桃園市新住民學習楷模表揚。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭貴華強調，新住民夥伴也是桃園大家庭的一份子，市府於2018年啟用「新住民文化會館」、2020年底成立「北區新住民學習中心」、今年1月也於社會局成立「新住民事務科」，預計年底將在中壢新明市場成立「新住民培力中心」，市府會持續做新住民朋友的後盾，也會協助整合市府新住民相關政策，提供新住民更多元、更貼心的服務。

▲桃園表揚40名各行各業傑出新住民。（圖／記者楊淑媛攝）

▲2021年桃園市新住民百工菁英表揚。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市新移民女性關懷協會舉辦「新心相連．幸福桃園─2021年桃園市新住民學習楷模獎暨百工菁英獎」表揚活動，受理各界推薦報名並委請相關人士評審，共有沈清芳等40名入選者，1日於桃園新住民文化會館，接受各界表揚，受理表揚名單如下：

▲桃園表揚40名各行各業傑出新住民。（圖／記者楊淑媛攝）

▲2021年桃園市新住民友善廠商HOT好車大聯盟-鼎威汽車。（圖／記者楊淑媛攝）

(一)新住民學習楷模獎10名：沈清芳、阮明月、阮悅筑、林莉娜、金恩喜、黃姵綦、林怡青、林莉達、簡秀麗、謝努濃。(二)新住民百工菁英獎10名：李志雄、柳佳文、陳芊宇、詹鳳豔、王曉梅、紀宜軒、邱陳美、歐彩萍、張慧慧、陳斯其。▲桃園表揚40名各行各業傑出新住民。（圖／記者楊淑媛攝）

▲2021年桃園市模範移工表揚。（圖／記者楊淑媛攝）

(三)模範移工獎10名：RASITA-拉斯達、農氏昏、TAATI TRI UTAMI-達娣、基沙那、黎文南、鄧氏秋粧、阮文戰、黎文戰、陶氏恆、何氏娥。(四)新住民友善廠商推薦獎：來而康醫療器材公司、錦宏國際公司、桃園市亞洲婚姻協會、榮榮食品行、杏花甜品店、婕英生技公司、佶洋貿易公司、萬家香豬腳、郁蓮美粧企業社、HOT好車大聯盟-鼎威汽車。

桃園市新移民女性關懷協會理事長楊慧青指出，該會申辦勞動部多元就業開發方案的人力協助辦理新住民座談會、行銷營、輕旅行-友善商店巡禮等活動，協助新住民連結桃園在地新住民友善商店串連起生活圈，深入瞭解文化發展，達成讀萬卷書也能行萬里路的理念…。今年新增新移民友善廠商，還有模範移工表揚，肯定與鼓勵這些遍布各角落、默默付出勞力與心力的新住民朋友。

包括：前、現任立委楊麗環、鄭寶清、湯惠禎、萬美玲、鄭運鵬、市議員林政賢、黃家齊、移民署桃園服務站主任黃英貴、台灣基進桃園黨部執行長藍士博、桃園新住民文化會館副執行長張瑜庭等人士均到場參加。

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