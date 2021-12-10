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快訊／國3寶山段貨車翻落邊坡！車流回堵到關西　3個月已翻2次

▲快訊／國3寶山段貨車翻落邊坡！車流回堵到關西　3個月已翻2次。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲國道3號寶山路段今日凌晨又發生翻車意外。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

國道3號南下寶山路段今清晨又發生車輛翻落邊坡意外，一名38歲小貨車駕駛經由119消防人員救出送醫，目前仍在醫院救治，受北事故影響，南下車流也回堵到關西。

消防局表示，凌晨5時許接獲報案，國道3號南下94.6K寶山路段發生車輛翻落邊坡意外，芎林及竹東分隊派出車組共2車4人前往搶救，傷者為一名38歲男性駕駛，有外傷、意識清楚，已送往醫院救治。

▲國3寶山段車輛翻落邊坡　相同地點半年翻2起 。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼駕駛雖有輕傷，但無大礙，目前已送醫救治中。

▲國3寶山段車輛翻落邊坡　相同地點半年翻2起 。（圖／記者陳凱力翻攝）

同樣路段相同地點今年9月間，也發生駕駛翻落邊坡意外，當時一名33歲李姓聯結車駕駛，因操作不當，在行經94.5k處時衝入邊坡，車輛卡在山溝內，所幸當時沒有其他車輛，駕駛也無大礙。警方表示，該路段屬於下坡微彎處，在未減速的情況下，大車的確比較不好操控，這兩次翻落的大車主要原因都還是操作失當部分，也提醒用路人謹慎小心。

適逢尖峰用路時段，這起車禍也造成國道車流壅塞，回堵嚴重，上午9時許路障陸續排除，預計用不了多久即可恢復順暢。

▲快訊／國3寶山段貨車翻落邊坡！車流回堵到關西　3個月已翻2次。（圖／記者陳凱力翻攝）

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