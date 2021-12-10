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社會 社會焦點 保障人權

150拖吊車全被無良老闆詐貸　老牌國道特約業者被爆捲上億落跑

▲國道特約拖吊業者遭爆詐貸捲上億元潛逃。（圖／記者唐詠絮攝）

▲國道特約拖吊業者遭爆詐貸捲上億元潛逃。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

記者唐詠絮、游瓊華／連線報導

有網友在《爆料公社二社》貼文，高公局特約拖吊、道路救援業者陳姓父子，將司機現金購買的車輛向融資公司貸款後，捲款上億元潛逃，司機貸款買來的拖吊車又被陳姓父子私下貸款，變成雙頭負債。《ETtoday東森新媒體》實際走訪網友爆料的車行，鐵門拉下、門口堆有冥紙，以及一疊郵務簽收單，附近鄰居透露，上周六就沒再看到老闆出現，且不停有人上門找負責人。

▲國道特約拖吊業者遭爆詐貸捲上億元潛逃。（圖／翻攝爆料公社二社）

▲國道特約拖吊業者遭爆詐貸捲上億元潛逃。（圖／翻攝爆料公社二社）

網友指出，負責高公局三區段及四區段、中部地區25年老字號的高公局特約拖吊、道路救援廠商，業者陳姓父子共有6家公司，其名下車輛約150台，多數為司機購買靠行於該公司之車輛，但老闆詐貸捲款潛逃，總金額初估1億元，讓司機苦不堪言，網友呼籲被偷貸款，車輛被貸款等受害者站出來。

▲國道特約拖吊業者遭爆詐貸捲上億元潛逃。（圖／記者唐詠絮攝）

▲實際走訪車行，發現鐵門已拉下，門口有一疊郵件領取單，鄰居透露從周一開始就沒看到業者出入。

對此，高速公路局中區養護工程分局回應，已有聽聞此事，尚無法確認其營運狀況。高公局也透露陳姓業者與高公局為一年一約的簽約廠商，與高公局合作多年，負責三義至泰安之間交流道、南雲至斗六交流道，其中清益拖吊有限公司在3區段有21台拖吊車；日益汽車有限公司在3區段16台拖吊車丶4區段有16台拖吊車。

高公局中區養護工程分局強調，該公司靠行的司機如有轉至其他合格協議公司，現有梅花證部分需回收，並協助發放臨時通行證方式辦理。

▲國道特約拖吊業者遭爆詐貸捲上億元潛逃。（圖／記者唐詠絮攝）

▲國道特約拖吊業者遭爆詐貸捲上億元潛逃。（圖／記者唐詠絮攝）

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