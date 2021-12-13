疑缺人「P3女助理沒受訓期滿」就上陣！陳時中：找到人力就要訓練好

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

中央研究院南港P3實驗室女研究助理確診引發關注，除了疑似穿脫防護衣未落實SOP之外，今爆出因人力不足，該名女研究助理未完成受訓時間。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今上午受訪時表示，找不到人力大家都有困難，但找到了以後就要訓練好。

中研院基因體研究中心P3實驗室人員確診，讓外界驚訝防疫重鎮竟也爆出染疫一事。經過初步調查，該名女研究助理疑似穿脫防護衣未遵守SOP。陳時中提到，要看看執行面是否有疏忽地方，照理是要「先脫防護衣再脫手套」，但根據本人講法，疑似因被老鼠咬到，變成「先脫手套再脫衣」，這個標準動作流程不一樣。

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針對中研院爆發人員感染，今有內部人員向媒體爆料，疑似因為人力不足，該名助理並未依照規定經過3年訓練就進入P3實驗室，而且被老鼠咬到的時候也沒有按照規定戴2層手套。對此，陳時中今上午在立法院受訪時表示，現在還在調查中，目前的狀況看起來有這樣的情形，受訓期有沒有滿還要調查。

另外，關於疑似因人力短缺，才讓女助理沒受訓期滿就上陣的疑慮，陳時中更直言，找不到人力大家都有困難，但找到了以後就要訓練好，之後該懲處、該負責都會照辦，第一是中央針對單位懲處，後續還有內控機制和行政處分。



