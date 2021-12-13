長賜號再度通過「蘇伊士運河」　怪手司機推特緊張發文

▲長賜號今年3月堵住蘇伊士運河，12日再度通過。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

在今年3月堵住蘇伊士運河6天，造成全球航運大亂的長賜號（Ever Given）貨輪，在當地時間12日，再度通過蘇伊士運河，當時因為孤獨挖掘運河爆紅的怪手司機，第一時間就相當緊張的在推特上發文，引發網友的熱議。

Pindrop silence pic.twitter.com/HQCd6dUtXX — Guy With The Digger At Suez Canal (@SuezDiggerGuy) December 12, 2021

推特帳號「那個在蘇伊士運河開怪手的男人」（Guy With The Digger At Suez Canal）在長賜號通過時發文表示，「保持安靜」（ Pindrop silence ）。雖然只是短短的一段話，但是全球的網友都感受到他的緊張。

▲長賜號已經順利通過蘇伊士運河，進入地中海。（圖／翻攝自vesselfinder）



實際查詢船運軌跡網站 VesselFinder，長賜號的位置已經進入地中海，所以在幾個小時前，的確正在通過蘇伊士運河，並且已經順利通過。

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