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長賜號破天荒「卡運河」6天！全球海運損失慘重　大排長榮始末回顧

▲▼長榮海運超大貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日在蘇伊士運河擱淺。（圖／達志影像／美聯社）

▲長賜號3月在蘇伊士運河擱淺。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依、張方瑀／整理報導

長榮貨輪長賜號（Ever Given）今年3月擱淺蘇伊士運河，阻斷全球商貿和交通要道，6天後才脫困，衝擊全球經濟與供應鏈。這艘貨輪脫淺後，停泊於運河兩段河道間的大苦湖（Great Bitter Lake）接受調查，直至7月7日才重新啟航。《ETtoday新聞雲》帶您回顧2021年備受國際矚目的「大排長榮」事件始末。

長賜輪雖在3月29日脫困，卻在埃及被扣押，直到7月7日才可離開，接著航往荷蘭鹿特丹、英國菲力斯杜港（Port of Felixstowe）卸貨後，前往馬爾他（Malta）加油，並在10月抵達青島維修，於12月21日抵達台北港。裝卸貨物完成後就要前往鹽田港，經過馬來西亞到歐洲，等於再次經過蘇伊士運河到地中海。

▲▼長榮貨輪擱淺（圖／陳昱璇製）

▲▼長榮貨輪擱淺（圖／陳昱璇製）

▲長賜號長400公尺、寬約59公尺，猶如一座摩天大樓。（圖／陳昱璇製）

長賜號有多大？

長賜號建造於2018年，長約400公尺、寬約59公尺，重達22萬噸，可以乘載超過2萬個貨櫃，是世上最大的貨輪之一。

若與世上知名建築物比較，長賜號尺寸比324公尺的法國艾菲爾鐵塔、333公尺的東京鐵塔以及381公尺的紐約帝國大廈都還要巨大，但比高508公尺的台北101大樓更小。

裝載多少貨物？

長賜號擱淺時，裝載著1萬8300多個貨櫃，商品來自約1860間廠商，其中包括宜家家居（IKEA）、聯想（Lenovo）等國際知名品牌，總價值估計約10億美元。

▲▼長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）擱淺於蘇伊士運河。（圖／路透）

▲長賜號船頭插入淤泥，阻斷雙向交通。（圖／路透）

擱淺始末

長賜號當時從馬來西亞出發，預計前往荷蘭，未料在台灣時間3月23日14時左右擱淺，船頭深深卡入河岸淤泥中，龐大船體幾乎打橫，立刻阻斷雙向交通；最後，相關單位出動1艘抽砂船、5台挖土機、10艘拖船，抽出9000噸壓艙水，並且搭配大潮時機，才在3月29日21時04分成功浮起，一共花費151小時、約6天時間才順利脫困。

擱淺原因

長賜號進入水道第一個轉彎處時，似乎開始不穩，由於岸壁效應和強風影響，被推往運河左側；它在過彎後開始劇烈晃動、搖擺不定，甚至幾度逼近岸邊，最後失控向右偏，船頭斜插入岸邊淤泥，不幸擱淺。

根據船長說法，長賜號當時遇上強風與沙塵暴，導致視線不良，才會釀成意外。但蘇伊士運河管理局認為，船長操作失誤與電氣系統故障，才是事故主因。

►「長賜號卡運河」內幕首揭曉！強風非唯一因素　關鍵錯誤決策曝光

▲▼怪手清除淤泥協助長賜號脫困。（圖／達志影像／美聯社）

▲怪手清除淤泥協助長賜號脫困。（圖／達志影像／美聯社）

後續處理與影響範圍

蘇伊士運河是歐洲與亞洲之間的最短海上通道，佔全球航運量12%，每年約1.9萬艘船隻通過，裝載貨物超過10億噸。根據每天通過船舶價值來推算，卡船造成全球每小時損失4億美元。

長賜號29日脫淺時，運河兩側累計至少453艘貨船等待通行，於3日全數通過航道。延遲運送的貨物包括中東原油、IKEA家具、荷蘭茶葉甚至13萬頭牲畜，且據《勞氏日報》（Lloyd's List）指出，90％受困貨物沒有加保延誤險。

另外，許多船隻當時選擇繞道南非好望角，航程增加9656公里，也就是大約一周的時間，燃料成本也暴增30萬美元（約新台幣836萬元）。

由於埃及當局要求，在調查結束、敲定賠償金額前，長賜號不准離開，因此印度籍船長坎塔維爾（Krishnan Kanthavel）和25名船員也滯留船上3個多月。

►IKEA、聯想都是苦主！280億貨物還卡在長賜輪...全球1860廠商衰爆

▲▼長榮「長賜號」卡在蘇伊士運河上，脫困前恐先得挖出8作奧運泳池規模的淤泥。（圖／路透社）

▲長賜號擱淺衝擊全球經濟。（圖／路透社）

長賜號船體受損修復

「長賜號」10月4日抵達青島，並在中國船舶武船集團青島北船重工修船分廠進行維修工作，主要受損部位在船首，預計工程長達20多天，最後於11月13日修復完成重新投入遠洋航運的工作

山東省官媒大眾日報報導，維修時間超出預期的主要原因，除了修復受損部分外，還應船東要求對船體其餘的部分進行檢修和升級。

經濟損失

蘇伊士運河管理局（SCA）每年替埃及帶來50億美元（約新台幣1395億元）收入，但由於航道堵塞無法收取通行費，每日損失1400萬至1500萬美元。

另據《華爾街日報》估算，長賜號擱淺導致價值120億美元的貨物滯留海上，全球每小時損失4億美元，等同於每分鐘損失新台幣1.8億元。

談判與賠償金額

運河管理局與日本船東正榮汽船歷經近3個月談判，終於在6月23日宣布達成初步和解，但具體求償金額並未公布。

運河管理局最初求償9.16億美元，包括搶救成本、過路費等營收損失、名譽損失賠償，之後調降為5.5億美元，但前提是船東必須預先支付2億美元。不過，日本正榮汽船起初拒絕此金額，只願支付1.5億美元（約新台幣418億元），而長賜號在7月7日放行之後，具體賠償金額並未公開。

►長賜號「天價賠償金」日本船東賠不起！埃及妥協...降到168億

 

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