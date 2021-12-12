快訊／高雄知名古蹟「旗后砲台」傳意外！　8歲童賞景失足墜地

「霓虹派對 NEON PARTY 2.0」今年12月再度降臨高雄，第一個周末已吸引超過4萬人來到愛河畔熱情參與。高雄市政府觀光局本周再加碼，和霓虹裝置合照打卡，抽五月天「好好好想見到你」2022高雄跨年版演唱會門票2張，「周末來趟霓虹派對，就有機會和五月天一起high跨年」！