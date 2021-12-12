快訊／高雄知名古蹟「旗后砲台」傳意外！　8歲童賞景失足墜地

▲男童失足跌落地面，垂直高度約1層樓高。（圖／記者許宥孺翻攝）
記者許宥孺／高雄報導
高雄二級古蹟「旗后砲台」驚傳墜落意外！12日中午12點多，一名8歲男童與家人在砲台上看風景，意外失足墜落地面，垂直高度約一層樓高，導致胸痛、身體擦挫傷，由家人陪同送至醫院治療。
▲▼高雄二級古蹟「旗后砲台」傳意外，男童失足跌落地面。（圖／記者許宥孺翻攝）
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▲男童失足跌落地面，垂直高度約1層樓高。（圖／記者許宥孺翻攝）
記者許宥孺／高雄報導
高雄二級古蹟「旗后砲台」驚傳墜落意外！12日中午12點多，一名8歲男童與家人在砲台上看風景，意外失足墜落地面，垂直高度約一層樓高，導致胸痛、身體擦挫傷，由家人陪同送至醫院治療。
▲▼高雄二級古蹟「旗后砲台」傳意外，男童失足跌落地面。（圖／記者許宥孺翻攝）
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