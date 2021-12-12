快訊／旗山「球棒隊」身份曝光！人拖下車狂毆　他們是客隊踢館　　

▲旗山分局帶回影片中的關鍵林姓男子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

知名臉書社團《爆料公社》貼出一段影片，表示在9日的時候，在高雄旗山的旗屏路出現了球棒隊，不少男子持球棒，不僅把人從汽車上扯下來之外，還拿球棒痛毆，被害人一路逃竄，過程中還一度摔倒，不過由於影片長度僅有30多秒，求證旗山警分局，警方表示那是買賣人頭帳戶糾紛。

就在影片曝光之後，旗山分局開始調閱監視器畫面，就在12日晚間六點多宣佈帶回一名22歲的林姓男子，就是畫面當中被毆打的關鍵人物，經過詢問之後，這才發現原來林姓男子是從事販售「人頭帳戶」，而施暴的一方是屬於從外地來到高雄，要向林姓男子購買人頭帳戶，結果雙方見面之後，林男反悔不賣，惹怒對方，才有後續暴力行為。

▲知名臉書社團po出一段影片，表示有球棒隊出現在高雄旗山 。（圖／翻攝《爆料公社》）

▲知名臉書社團po出一段影片，表示有球棒隊出現在高雄旗山 。（圖／翻攝《爆料公社》）

目前旗山分局陸續在帶人回來釐清案情以及追究刑責之外，並且強調畫面中並沒有出現「槍聲」，對於本案，高雄市警察局長黃明昭相當重視，在影片曝光的第一時間就已經打電話向旗山分局來指示重簷辦理，同時用行動來宣示「高雄市治安杜絕球棒隊」的決心，並非只是口號而已。