嘉市府攜手百貨公司　打莫德納送200元禮券加贈品

▲嘉義市推期間限定莫德納疫苗接種 大賣場百貨接種贈200元禮券。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

積極防疫守護照顧市民健康的嘉義市政府，宣布推出「期間限定莫德納疫苗接種」方案，12月11日、12日於大賣場與百貨公司設置接種站，提供200元禮券與贈品，鼓勵民眾把握時間前往接種莫德納疫苗。

嘉義市政府衛生局長廖育瑋表示，新冠肺炎疫情起伏不定，除了拱手不握手勤洗手、口罩戴好戴滿之外，接種疫苗是另一層重要保護。為守護市民健康，提升打氣，市府將推出「期間限定莫德納疫苗接種方案」，以200元禮券加贈品的方式，鼓勵民眾把握時間前往大賣場與百貨公司接種莫德納疫苗。

衛生局說明，11日周六14:00-20:00為大賣場日，衛生局將於博東路家樂福北門店、博愛路家樂福嘉義店，設置接種點，符合接種資格的民眾，將獲得200元禮券一張，同時家樂福北門店及嘉義店也將各提供100組飲料與麵包（送完為止）。

12日周日為百貨公司日，衛生局將請聖馬爾定醫院於秀泰影城旁邊徒步區(11:00-18:00)、陽明醫院於遠東百貨公司6樓特賣中心(14:00-18:00)，提供接種服務，除200元禮券一張，秀泰影城將贈送電影交換券一張、遠東百貨將提供150份100元面額的餐廳好食券（送完為止）。

衛生局表示，18歲以上從未施打第一劑、第一劑施打莫德納疫苗滿4週、第一劑施打AZ疫苗滿8週，以及第二劑施打COVID-19疫苗滿5個月等四類民眾，請把握11日、12日前往家樂福或秀泰影城、遠東百貨接種莫德納疫苗。一律免預約，隨到隨打，請攜帶健保卡(施打2、3劑另需攜帶黃卡)，請多多把握，疫苗用完為止。

嘉義市期間限定莫德納疫苗接種方案

場次:

12/11(周六) -贈送200元禮券及各100組飲料+麵包(送完為止)

時間:14:00-20:00

地點:

--家樂福北門店（博東路）

--家樂福嘉義店（博愛路）

12/12(周日)

時間:11:00-18:00

地點:秀泰影城旁邊徒步區

贈送: 200元禮券及秀泰影城電影交換券乙張(送完為止)

12/12(周日)

時間:14:00-18:00

地點:遠東百貨公司6樓特賣中心

贈送:200元禮券及150份遠東百貨餐廳好食券100元(送完為止)

疫苗種類:莫德納

接種對象:

--18歲以上從未施打第一劑

--第一劑施打默德納疫苗滿4週

--第一劑施打AZ疫苗滿8週

--第二劑施打COVID-19疫苗滿5個月

攜帶證件:攜帶健保卡(免預約)、(施打2、3劑另需攜帶黃卡)。