顏寬恒沙鹿後援會成立　標哥怒：新聞每天攻擊我們父子

▲▼顏寬恒沙鹿後援會今天成立，顏清標致詞表示，新聞每天攻擊他們父子。（圖／顏寬恒競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市第二選區立法委員候選人顏寬恒沙鹿後援會今天成立，由前沙鹿鎮長蘇麗華擔任後援會主任委員，顏清標和顏寬恒不滿表示，一個多月來電視新聞不間斷的攻擊他們父子，難道台灣沒有別的事情可以關注了嗎？如果真如媒體報導賄選，他早就被檢調約談偵辦，顏寬恒還說，經多年建設，沙鹿已成海線最宜居的地方，呼籲沙鹿鄉親大團結，這區要贏得漂亮。

顏寬恒胞妹也是台中市副議長顏莉敏表示，選戰尚未開打，就有許多媒體、名嘴就開始抹黑，政府傾全國之力介入這場選舉，地方上也有許多賄選謠言，甚至傳出一票5000元，這都是不實的訊息，她也提到附近一間新國小，就是她與顏寬恒努力爭取而來，未來新學校落成後，就能有效解決沙鹿山上地區小學不足，許多學童必須跨學區就讀的問題。

顏清標表示，這場選舉相當不公平，空前絕後的抹黑造謠，電視新聞每天都在攻擊他們父子，他雖然書讀不多、過去也有過錯，但他都知錯改進，自己的爸爸也叮嚀「就算跌倒，也要抓一把沙回來」，他就是用這個精神來為地方爭取建設經費，從里長、議員、省議員、立委都一直堅持這個信念。

他還說，自從顏寬恒落選之後，顏寬恒知道自己努力不足，所以不曾停下腳步，繼續勤走基層，在地鄉親都是他們的靠山，希望大家能夠全力支持在地的顏寬恒。

顏寬恒最後在台上向所有支持者請託，沙鹿地區原本在海線地區是最宜居城市的第3名，如今已變成第1名，不論交通建設、治水、自來水汰換新設、校園校舍改善，都是透過他一點一滴的努力而來的，這些建設只要是土生土長的在地人，都能看得出地方的進步與發展，但是一個多月來電視新聞不間斷的攻擊他們父子，難道台灣沒有別的事情可以關注了嗎？總統府、行政院都沒有事可以監督了嗎？如果他真如媒體所報導的賄選，早就被檢調約談偵辦。

顏寬恒說，人民需要的是安居樂業的生活環境，但對手林靜儀卻說藻礁公投若通過，北台灣將出現137億的用電缺口，台中火力發電廠將會增加5百萬噸的燃煤，她背離醫師的專業，反而來恐嚇選區的選民，所以要拜託所有鄉親，明年1月9日全力支持真正在地、能為民發聲的顏寬恒。