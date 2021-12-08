全台還有數十萬公頃公保地　顏寬恒籲政府盡速解編還權於民

▲▼顏寬恒表示，全台還有數十萬公頃公保地，呼籲政府盡速解編還權於民。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市立委第二選區補選上午舉行號次抽籤，國民黨籍候選人顏寬恒抽中5號，他抽完受訪表示，他佔用公保地違規是事實，該拆就拆，但請外界不要轉移焦點，全台還有數十萬公頃公共設施保留地，政府遲遲不徵收，地主蓋不能蓋，賣不能賣，這種結構性問題，才是政府要盡快解決的。

顏寬恒抽籤後受訪表示，他的違建已經開始拆除，當時是在安全無虞之下，做個啟動的動作，實際上並沒有操作怪手，他也坦承違規是事實，該拆就拆，但公保地長期以來的爭議，對人民不公，政府應盡速徵收或是解編，還權於民，全台還有數十萬公頃公保地，民眾蓋不能蓋，賣不能賣，政府應早日出面解決。

至於民進黨藉著宣講公投時，大開宴席沒事，而他的支持者只是熱情的提供炒米粉，明顯雙標，顏說，檢調大動作約談里長、里民，已造成寒蟬效應，讓支持者心生恐懼，辦個座談會人心惶惶，辦過的人怕得要死，還沒辦的煩惱的要死，其實在法律規範下，辦民主炒米粉，是完全合情合法，請政府審慎以對，不要擾民。

台中中二選區立委補選2022年1月9日投票，上午號次抽籤結果出爐，1至5號分別為，台灣股票黨張烱春、無黨籍林金連、無黨籍李昇翰、民進黨林靜儀、國民黨顏寬恒。