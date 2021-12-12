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仁武女嬰枉死！「單親媽」竟找彫博借錢　他怒發文：不借還被講話

▲▼鳳梨好友的11個月大女兒疑遭保母虐死。（圖／翻攝自Facebook）

▲刺青師彫博的11個月大女兒疑遭保母虐死。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳韻如／綜合報導

高雄刺青師彫博日前將年僅11個月大的女兒託付給保母照料，未料僅僅2天孩子就因頭部受到重創死亡。對此，社會局也於11月4日以主管機關名義，向地檢署提起獨立告訴。不過，事件尚未落幕，彫博近日卻傳出遭到多名自稱是單親媽媽的網友「求助」，也讓他相當困擾，忍不住在臉書上發文表示，有困難「請求相關單位幫助不是找我」。

彫博11日晚間在臉書上發文透露，近日有3、4名單親媽媽找他求助，但「我不是慈善家，我也很缺，也沒有募款」，而每個人都有自己的困難，因此呼籲，「「請求相關單位幫助，不是找我」。

彫博表示，「不是每一個帶個小孩，就伸手跟我求助，我幫忙了三個、四個單親媽媽，家暴的、缺陷的」，然而，他借了一次又一次，若拒絕在相助就會遭人閒語。

▲▼網紅鳳梨爆料，高雄仁武，刺青師好友11月大女嬰遭保母虐死。（圖／記者賴文萱攝）

▲彫博在臉書透露，遭到多名單親媽媽「求助」。（圖／記者賴文萱攝）

彫博提到，「拜託一下，我正在調適生活，我女兒事情都沒有下文，你們的都還在餒，我沒有要當網紅，沒有要業配，什麼都沒有，就恢復正常生活就好」，也希望網友，「不要一堆訊息一直密」。

對此，有不少網友見狀紛紛建議彫博封鎖訊息，並留言，「不要理，自己的人生，自己處理」、「辛苦了，真的有困難要找相關單位請求協助，不然政府要來幹嘛？？」、「那種完全不認識就來借錢的，真是有夠不要臉的，丟臉」。

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