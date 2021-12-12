配合四不原則　移民署協助竹市300多名外籍人士接種疫苗

▲移民署新竹市專勤隊協助300多名逾期外籍人士施打疫苗。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

「感謝移民署的幫忙讓我打到疫苗！」來自越南籍的逾期居留移工阿秋說，透過移民署新竹市專勤隊協助登記預約到莫德納疫苗，現場更有安排越南籍通譯服務，讓她備感安心。移民署新竹市專勤隊結合新竹市政府衛生局與指定醫療院所合作，於12月10日、11日2天共協助300多名外籍人士施打疫苗，其中包含許多像阿秋這樣逾期停居留的人士。



內政部移民署表示，配合中央流行疫情指揮中心，推動「逾期停(居)留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」，採取「不通報、不查處、不收費、不管制」四不原則，並與各縣市政府衛生局合作。

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▲移民署專勤隊透過廣播、號召、通知方始協助300多名逾期移工注射疫苗。

專案期間不論是失聯移工或逾期停居留之外來人口，均可至各指定接種站或醫療院所免費接種疫苗，過程中醫療院所不會通報治安機關查處，治安機關也不會於接種地點進行查察，接種疫苗前也無須先至移民署自行到案。對於逾期外來人士無統一證號者，移民署人員也會協助申辦統一證號，以利施打疫苗作業。



移民署進一步呼籲，專案期間自110年12月3日起至111年1月31日止，鼓勵所有民眾協助宣導身邊的外來人士出面安心接種疫苗，詳細訊息可上移民署網站「逾期停(居)留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案專區」查詢，也可逕洽移民署各縣市專勤隊或服務站。

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