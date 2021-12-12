「2劑AZ對Omicron僅10%保護力」　醫籲接下來就打這疫苗

記者陳俊宏／綜合報導

全球防堵新變種病毒Omicron，衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，英國官方公布兩劑AZ對Omicron只有10%的保護力，「如果你只打一劑AZ，接下來就去打莫德納；如果你打了兩劑AZ，接下來還是去打莫德納。」

中研院基因體中心實驗室女性研究人員染疫，沈政男11日在臉書說，指揮中心已排除感染源來自動物或社區，而是實驗室汙染，是不是跟哥的講法一樣？指揮中心是靠基因定序，但哥是靠流行病學資料來推論。

沈政男指出，怎麼會有人認為是在社區被感染，或者被老鼠傳染？可見就是有人不相信社區已經沒有病毒了，老鼠更是無辜，這都洩露了你剖析疫情的功力如何。

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▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑78.74%、第2劑63.80%、追加劑接種率0.12%。（圖／記者呂佳賢攝）

▼莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）

沈政男表示，英國官方（UK Health Security Agency）11日公布對於Omicron的評估，其中關於疫苗保護力，兩劑AZ對Omicron只有10%的保護力，而兩劑BNT還有40%；當然這只是初步研究，收案數量仍少，但哥有沒有一再告訴你，兩劑AZ可能成為破口？你要在那邊鐵齒與嘴硬，那也是你的自由了。

沈政男指出，雖然Omicron可能走向輕症化，但傳染力超強，多強？英國的報告是Delta的2到3倍，即使是輕症感染，以現在氛圍都會造成被感染者相當大的麻煩。

沈政男提到，怎麼辦？如果你只打一劑AZ，接下來就去打莫德納；如果你打了兩劑AZ，接下來還是去打莫德納，兩劑AZ後的莫德納應該打全劑，因為打半劑的保護力是一個問號，現在只能打半劑，以BNT的狀況來推估，約可達全劑的7、8成保護力。

沈政男認為，就看你覺得這樣的保護力夠不夠，如果不夠就去等全劑開放；至於原本已打兩劑莫德納，當然第三劑只打半劑就好。

►本文獲得沈政男醫師授權。