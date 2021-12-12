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220萬現金藏在家2年後全發霉！　她崩潰用吹風機烘乾「下秒變碎紙」

▲▼紙鈔變成渣。（圖／翻攝自江蘇新聞）

▲百元人民幣受潮發霉。（圖／翻攝自江蘇新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少長輩喜歡將錢存在家裡，江蘇南通一名80多歲的老婦人就將50萬元（人民幣，下同，約新台幣220萬元）的現金放在家中，過了2年時間再看已經受潮發霉！家人試圖用吹風機吹乾，結果因紙質十分脆弱，變成一堆碎片，最後損失2萬多元（約新台幣10萬元）。

▲▼紙鈔變成渣。（圖／翻攝自江蘇新聞）

▲紙鈔變成渣。（圖／翻攝自江蘇新聞）

據《南通台》報導，張姓女子日前到拿著一袋現金到銀行求助，工作人員打開一看又震驚又惋惜，因為紙鈔發霉得十分嚴重。

據張女透露，80多歲的外婆在2019年底，拿到家人為她籌集的近50萬元現金，準備翻新舊房，可是因為疫情沒能按時動工，「老人把這些錢隨便放在一個地方，忘記了，可能有2年多的時間吧，等她發現的時候，已經受潮發霉了。」

當時老人家認為紙鈔受潮發霉，應該要把它吹乾，於是用了吹風機，結果一疊疊的現金因為受潮緊緊粘合在一起，用了錯誤的方法烘乾後，稍微一碰就碎了渣 。

張女無奈向銀行求助，「老人急得吃不下，睡不著，我們看在眼裡也沒有辦法，沒有遇到過這種情況。」

▲▼紙鈔變成渣。（圖／翻攝自江蘇新聞）

▲銀行工作人員在點紙鈔。（圖／翻攝自江蘇新聞）

南通海安農村商業銀行新橋支行行長趙國慶坦言，「當時我看到這些受損的紙幣像脆餅一樣，所有的都已經發霉了 。」銀行只好開兩個櫃檯，工作人員一張一張比對、拼接，最終全額和半額兌換人民幣共45.6萬多元，作廢和折損2萬多元。

張女將該批現金存入銀行，「整整一個下午的時間，她們一張一張清點，非常不容易，感謝她們，當天我把錢帶回去給家裡老人看了，她心裡也踏實放心了。第二天徵得老人同意以後，錢存銀行了。」

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