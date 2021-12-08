咳嗽一個多月好不了　她「肺長滿真菌」竟是發霉玉米導致

▲小劉咳嗽一個多月，被發現肺部長滿了真菌。（圖／翻攝看看新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖北武漢23歲女子小劉已連續咳嗽一個多月，在家吃藥也未見好轉，於是到醫院就診。醫生起初以為小劉只是罹患一般肺炎，但檢查過後卻發現，小劉的肺部竟然長滿了黴菌，引發了真菌感染，而原因很可能是接觸過發霉的玉米，吸入大量黴菌孢子所導致。

根據《看看新聞》報導，武漢市第四醫院呼吸與危重症醫學科住院醫師郭蒲劍表示，CT檢查顯示，小劉肺部大片片狀陰影，顯示肺部有感染，「但是與一般肺炎不一樣，她是大面積的，而且伴有低熱。」

為了確定小劉感染的具體原因，醫生緊急為進行了肺泡灌洗，發現小劉肺部竟然長滿「黃曲霉菌」，引發了真菌感染。經過詳細詢問病史，醫生也得知，一個多月前，小劉曾回老家幫家人收成玉米，發病原因可能就於此有關。

醫生指出，患者收成的玉米可能已經被大量黃曲霉菌污染，在收玉米過程中，大量黃曲霉菌孢子擴散到空氣中，而小劉沒有採取任何防護措施，短時間內將大量黃曲霉菌吸入氣道，在肺部定植，最終導致嚴重肺部感染。

醫生提到，黃曲霉菌是一種大自然常見的黴菌，尤其是花生、玉米易污染黃曲霉及其毒素，黃曲霉菌會造成肺的曲菌症，有時候也會引起角膜、耳與鼻眼眶的感染，黃曲霉的孢子也是一種過敏原，易引起過敏反應。此外，食用被黃曲霉菌污染的食物，可能攝入黃曲霉毒素，具有很強的致癌性。

醫生建議，在日常生活中，千萬不要吃霉變的食物，尤其是發霉的花生、乾果等；晾曬、收納玉米、花生的農作物時，要注意環境的通風，盡量站在上風口進行操作；同時做好個人防護，戴密閉性較好的口罩；如果本身如果有氣道過敏性疾病的，應盡量避免接觸。