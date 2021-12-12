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快訊／化學車急搶救！台電萬隆變電所「火勢撲滅」

記者黃彥傑、張君豪、陳羿妏／台北報導

台北市文山區、新北市新店區今（12日）上午9時驚傳多處停電，據了解是文山區景隆街的台電變電所突然起火，現場不斷竄出濃煙、火光。台北市消防局獲報後，出動73名警義消、23部各式車輛，其中6輛化學車到場搶救。對此，根據稍早最新消息，現場火勢已撲滅，接近殘火處理完成階段，惟詳細起火原因，仍有待調查釐清。

▲變電廠火勢撲滅。（圖／記者黃彥傑攝）

▲變電廠火勢撲滅。（圖／記者黃彥傑攝）

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據了解，警消獲報到場後，發現場內都是電器設備，且起火位置周圍有油類，無法使用水線滅火，遂調派化學車前來，使用化學泡沫滅火，而起火點為戶外大型變壓器，底下有一萬公升絕緣油，幸經搶救後，目前火勢已撲滅。

消防局第一大隊副大隊長劉永富說明，9時58分接獲報案，馬上派遣73名警義消、23部車輛，其中6輛化學車、2輛救護車，到現場發現台北變電所5號變壓器濃煙、火舌竄出，現場消防員使用化學泡沫車，以化學泡沫壓制火勢；另據關係人表示，底下有一萬公升絕緣油，為考慮消防安全問題、防範變電所臨時爆炸，亦架設自動搖擺消防砲塔。

據悉，消防員使用火場熱顯像儀，目前起火點溫度降到約剩20度，救災工作接近完成。

▲變電廠火勢撲滅。（圖／記者黃彥傑攝）

▲變電廠火勢撲滅。（圖／記者黃彥傑攝）

▼文山區變電箱爆炸。（圖／民眾提供）

▲▼文山區變電箱爆炸，起火畫面。（圖／民眾提供）

▲▼文山區變電箱爆炸，冒煙畫面。（圖／民眾提供）

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